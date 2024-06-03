МЧС предупредило свердловчан о шторме, ливнях и грозах

В Свердловской области 4 и 5 июня ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Жителей региона призвали быть предельно осторожными в дни непогоды.
О молниях в Свердловской области 5 июня также предупреждал синоптик Алексей Пулин. «Ждем их над Уралом», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
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