03 июня 2024

МЧС предупредило свердловчан о шторме, ливнях и грозах

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Непогода на Среднем Урале будет держаться два дня Фото:

В Свердловской области 4 и 5 июня ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Жителей региона призвали быть предельно осторожными в дни непогоды.

О молниях в Свердловской области 5 июня также предупреждал синоптик Алексей Пулин. «Ждем их над Уралом», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

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В Свердловской области 4 и 5 июня ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Жителей региона призвали быть предельно осторожными в дни непогоды. О молниях в Свердловской области 5 июня также предупреждал синоптик Алексей Пулин. «Ждем их над Уралом», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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