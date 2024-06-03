Природа Погода МЧС предупредило свердловчан о шторме, ливнях и грозах 04 июня 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + Непогода на Среднем Урале будет держаться два дня Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 4 и 5 июня ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Жителей региона призвали быть предельно осторожными в дни непогоды. О молниях в Свердловской области 5 июня также предупреждал синоптик Алексей Пулин. «Ждем их над Уралом», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 4 и 5 июня ожидаются ветер до 25 метров в секунду, сильные дожди, град и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «До конца суток 4 июня и 5 июня местами на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, очень сильные дожди, сильные ливни, град, грозы», — следует из сообщения. Жителей региона призвали быть предельно осторожными в дни непогоды. О молниях в Свердловской области 5 июня также предупреждал синоптик Алексей Пулин. «Ждем их над Уралом», — написал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям