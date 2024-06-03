Мэрия Нижневартовска отказалась увольнять скандального и.о. вице-мэра Александра Федоруса по статье из-за утраты доверия. Рассмотрев представление прокуратуры, муниципальная комиссия пришла к выводу, что конфликта интересов из-за трудоустройства чиновником его родной сестры Наталии в подведомственную управлению спорта «Дирекцию административных сооружений» нет, однако на следующий день он подал заявление об уходе. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте города.
«Мэрия отказалась отправлять и.о. вице-мэра в отставку по статье за утрату доверия. Рассмотрев представление прокуратуры, муниципальная комиссия пришла к выводу, что конфликта интересов нет. Говорят, что прокуратура намерена судиться с мэрией и оспаривать это решение. Однако Федорус уволился по собственному желанию уже во второй раз, не дожидаясь, что прокурор Александр Еременко испортит ему запись в трудовой книжке», — отмечает инсайдер.
Отставку подтвердил сам Федорус, опубликовав пост в соцсетях. Он обвинил силовиков в давлении на него и его семью. «После подачи мною иска о защите чести и достоинства, на меня, моих родителей, детей, с нарастанием оказывается давление и это давление организовано через правоохранительные органы. Выполнять трудовые функции в такой обстановке не возможно и я принял решение прекратить трудовые отношения», — написал чиновник (стилистика и пунктуация в публикации сохранены — прим. URA.RU).
Федорус увольнялся по собственному желанию в 2024 году дважды — после прокурорской проверки из-за конфликта интересов в январе и 4 июня. В пресс-службу мэрии и прокуратуры ХМАО направлены запросы, ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Нижневартовска нагрянул в мэрию лично, чтобы уволить Федоруса. Кроме управления спорта, в его ведении находился еще ряд структурных подразделений, в которых вспыхивали скандалы.
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