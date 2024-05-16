Прокуратура Нижневартовска вскрыла махинации на школьном питании

Школы Нижневартовска (ХМАО) закупали продукты для обедов учащихся по несколько раз дороже реальной стоимости продуктов. По данным источника URA.RU, прокурор города Александр Еременко потребовал уволить ответственную за закупки сотрудницу департамента образования, членов совета директоров «Комбината питания соцучреждений» и расторгнуть договор с его директором.
«Прокуратура провела проверку и выявила, что килограмм суповой говядины стоил в закупке 2600 рублей, бананы — 900, огурцы — 600. Прокурор Еременко потребовал уволить ответственную за закупки в депобре чиновницу Оксану Ташланову (однофамилица депутата думы ХМАО — прим. URA.RU), членов совета директоров „Комбината питания соцучреждений“ (в него входил известный своим скандальным возвращением и.о. вице-мэра по соцразвитию Александр Федорус) и расторгнуть договор с руководителем КПСУ Владимиром Валетовым», — сообщает инсайдер.
Источники передают, что коррупционная схема якобы тянулась много лет, еще со времен, когда комбинат был муниципальным, а его возглавляла мать Валетова. «Сам он работал в прокуратуре, а позже ушел в адвокатуру, но семейное дело подхватил. После реорганизации МУП в ОАО появились клоны бизнеса с похожими названиями, и семья монополизировала школьное питание. Несколько школ все же решили закупаться не у КПСУ, по сути, выполнявшего роль агрегатора-перекупщика, а напрямую у разных поставщиков, и расхождение цен привлекло внимание сначала счетной палаты города, а затем и силовиков. Ни обычное, ни дорогое мясо в результате проверки в супе так и не обнаружилось — он оказался постным. По слухам, речь идет об ущербе почти в миллиард рублей», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО сообщили, что проверка проводилась, и факты нарушения со стороны КПСУ и чиновников были выявлены, но подробности не раскрыли. Направление представления прокурора с требованием уволить в связи с утратой доверия членов совета и Ташланову, а также расторгнуть договор с Валетовым в ведомстве подтвердили. В мэрии Нижневартовска в ответ на журналистский запрос заявили, что факты, изложенные в акте прокурорского реагирования, рассматриваются, и решение будет принято в установленный законом срок.
Ранее URA.RU писало о выявлении прокуратурой Нижневартовска нарушений в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних. Заведено уголовное дело.
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