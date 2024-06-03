03 июня 2024

В Тюмени объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 5 июня ожидаются гроза и штормовые порывы ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Грозы и опасный ветер ждут тюменцев 5 июня
Грозы и опасный ветер ждут тюменцев 5 июня Фото:

В Тюменской области днем 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз опубликован на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: с 00:00 до 20:00 5 июня местами грозы», — говорится в прогнозе синоптиков.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров с секунду.

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В Тюменской области днем 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз опубликован на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: с 00:00 до 20:00 5 июня местами грозы», — говорится в прогнозе синоптиков. Кроме того, с 12:00 до 20:00 ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров с секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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