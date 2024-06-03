В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Грозы и опасный ветер ждут тюменцев 5 июня
В Тюменской области днем 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз опубликован на сайте регионального отделения Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: с 00:00 до 20:00 5 июня местами грозы», — говорится в прогнозе синоптиков.
Кроме того, с 12:00 до 20:00 ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 15-17 метров с секунду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!