В Тюмени построят крупный парк с мангалами, лыжной базой и веревочным городом

Благоустройство парка планируют завершить в декабре 2026 года
В Тюмени в 2026 году появится новый крупный парк Комарово. В нем власти планируют оборудовать мангальную зону, лыжную базу, веревочный парк, скейтплощадку и много других зон отдыха. Работы по благоустройству территории уже начались, что там происходит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
Благоустройство парка началось в 2024 году, его строительство планируют завершить зимой 2026 года. В первую очередь прокладываются необходимые коммуникации (водопровод, канализация).
На территории Комарово появятся веревочный парк, скейт-парк, тренажерная и футбольная площадки, а также ледовый каток. Помимо этого, планируется установить систему освещения пешеходных и велодорожек и камеры видеонаблюдения.
Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук ранее сообщил, что деревья ради парка вырубать не будут. Все зоны отдыха и тропинки разместят на существующих пустырях. А мангальную зону отделят от жилых домов.
На строительство нового парка власти потратят около 800 млн рублей. Площадь территории будущей зоны отдыха составляет 38,32 га (это почти половина Затюменского экопарка).
Территория находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово.
В некоторых местах уже обустраивают пешеходные дорожки.
Так будет выглядеть парк Комарово
Прогуляться по новой зеленой территории тюменцы смогут уже в 2026 году
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!