03 июня 2024

В Тюмени построят крупный парк с мангалами, лыжной базой и веревочным городом. Фотогалерея

В Тюмени построят крупный парк с мангалами, лыжной базой и веревочным городом
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парка планируют завершить в декабре 2026 года
Благоустройство парка планируют завершить в декабре 2026 года Фото:

В Тюмени в 2026 году появится новый крупный парк Комарово. В нем власти планируют оборудовать мангальную зону, лыжную базу, веревочный парк, скейтплощадку и много других зон отдыха. Работы по благоустройству территории уже начались, что там происходит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.

Благоустройство парка началось в 2024 году, его строительство планируют завершить зимой 2026 года. В первую очередь прокладываются необходимые коммуникации (водопровод, канализация).
Благоустройство парка началось в 2024 году, его строительство планируют завершить зимой 2026 года. В первую очередь прокладываются необходимые коммуникации (водопровод, канализация).
Фото:
На территории Комарово появятся веревочный парк, скейт-парк, тренажерная и футбольная площадки, а также ледовый каток. Помимо этого, планируется установить систему освещения пешеходных и велодорожек и камеры видеонаблюдения.
На территории Комарово появятся веревочный парк, скейт-парк, тренажерная и футбольная площадки, а также ледовый каток. Помимо этого, планируется установить систему освещения пешеходных и велодорожек и камеры видеонаблюдения.
Фото:
Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук ранее сообщил, что деревья ради парка вырубать не будут. Все зоны отдыха и тропинки разместят на существующих пустырях. А мангальную зону отделят от жилых домов.
Бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук ранее сообщил, что деревья ради парка вырубать не будут. Все зоны отдыха и тропинки разместят на существующих пустырях. А мангальную зону отделят от жилых домов.
Фото:
На строительство нового парка власти потратят около 800 млн рублей. Площадь территории будущей зоны отдыха составляет 38,32 га (это почти половина Затюменского экопарка).
На строительство нового парка власти потратят около 800 млн рублей. Площадь территории будущей зоны отдыха составляет 38,32 га (это почти половина Затюменского экопарка).
Фото:
Территория находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово.
Территория находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово.
Фото:
В некоторых местах уже обустраивают пешеходные дорожки.
В некоторых местах уже обустраивают пешеходные дорожки.
Фото:
Так будет выглядеть парк Комарово
Так будет выглядеть парк Комарово
Фото:
Прогуляться по новой зеленой территории тюменцы смогут уже в 2026 году
Прогуляться по новой зеленой территории тюменцы смогут уже в 2026 году
Фото:

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В Тюмени в 2026 году появится новый крупный парк Комарово. В нем власти планируют оборудовать мангальную зону, лыжную базу, веревочный парк, скейтплощадку и много других зон отдыха. Работы по благоустройству территории уже начались, что там происходит сейчас — в фоторепортаже URA.RU.
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