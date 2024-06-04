У жителей ХМАО резко выросли расходы на секс-игрушки

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали больше тратить на секс-игрушки, рассказали URA.RU аналитики Ozon. За апрель и май расходы югорчан на товары для взрослых увеличились почти на 50%, по сравнению с прошлым годом.
«За апрель и май 2024 года продажи товаров для взрослых на маркетплейсе Ozon в Ханты-Мансийском автономном округе выросли на 23% и 45% в штучном и денежном выражениях соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средний чек на товары данной категории увеличился на 26%», — говорится в исследовании.
Больше всего среди товаров для взрослых югорчане покупали именно секс-игрушки. Наибольшим спросом пользовались мастурбаторы, вибраторы и вибромассажеры, а также фаллоимитаторы. Штучные продажи таких товаров выросли в пределах 40%.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Л»Этуаль» открыл онлайн-продажу секс-игрушек в ХМАО. Тогда в компании появление в продаже интим-товаров назвали «отражением заботы о себе и снаружи, и изнутри».
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