Экс-супруга челябинского бизнесмена помешала ему взять под контроль свой курорт

Бывшая супруга бизнесмена Александра Мицукова, Инга Майер, из Челябинска помешала тому воспользоваться правами на 70% доли в компании «Южуралпродукт», контролирующей курорт «Увильды» на озере. Согласно документам арбитражного суда, передача прав попала под ограничения.
«Заявление удовлетворить. Принять по делу обеспечительные меры: запретить МИФНС № 17 по региону совершение действий по регистрации любых изменений в ЕГРЮЛ, направленных на отчуждение любым способом доли или части доли в уставном капитале ООО „Южуралпродукт“», — следует из определения челябинского суда.
Суд ограничил возможности Мицукова на получение доли, что стало возможным в рамках раздела совместного имущества супругов. Налоговики успели внести изменения в госреестр, основываясь на решении судебной коллегии Челябинского областного суда.
Новым решением наложен запрет также на смену директора, изменения в уставном капитале и созыв собраний учредителей. Доля Мицукова арестована. Ограничения введены, поскольку Майер пытается опротестовать действия налоговой, зарегистрировавшей права Мицукова.
«Все мои действия обусловлены только желанием вернуть свое предприятие, которому отдал более 40 лет. Запреты на проверку деятельности руководителя для участника с долей 70% абсурдны, но я уважаю решение суда, даже если с ним не согласен», — заявил URA.RU Мицуков.
Спор между супругами длится с января 2021 года, когда после развода должен был состояться раздел «Южуралпродукта». Выяснилось, что доля Мицукова в компании в 2014 году утеряна по смонтированному документу. Первоначально фирма была единственным владельцем оператора курорта — компании МЦМИР «Курорт Увильды». Однако уставный капитал был увеличен, после чего держателем доли в 51% стал общий сын бывших супругов Александр Майер.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий экс-супруги челябинского бизнесмена. На телефонный звонок СМС-сообщение она не ответила.
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