Челябинский бизнесмен восстановил контроль над элитным курортом на Увильдах

Бизнесмен Александр Мицуков из Челябинска восстановил контроль над компанией «Южуралпродукт», имеющей отношение к курорту «Увильды» на одноименном озере. Как следует из данных выписки из госреестра, предприниматель добился регистрации доли размером в 70%.
«Сведения об учредителях юридического лица. Размер доли (в процентах) Мицукова Александра Федоровича — 70», — отмечено в ЕГРЮЛ.
Изменения прошли 22 мая. Оставшиеся 30% принадлежат бывшей супруге Мицукова Инге Майер. Точку в споре о размере долей судебная коллегия Челябинского областного суда поставила в начале мая. Майер отказали в сохранении за ней 100-процентной доли, удовлетворив требования Мицукова.
«В судебной инстанции удалось доказать свои права на 70% доли в „Южуралпродукте“. Но серия процессов продолжается. Идет спор о законности сделки по изменению долей в компании-операторе МЦМИР „Курорт Увильды“», — пояснил URA.RU Мицуков.
В январе 2021 года между бывшими супругами Мицуковыми должен был состояться раздел «Южуралпродукта» после развода. Чтобы не потерять бизнес, бывшая жена и общий сын Александр Майер изменили распределение долей в «Курорте Увильды». Первоначально компанией полностью владел «Южуралпродукт». После увеличения уставного капитала долю в 51% получил сын. По данным URA.RU, актив оценивался в сумму более 260 млн рублей, но Майер его приобрел за 14 млн рублей.
Вопросы собственности встали после того, как Мицуков обвинил бывшую жену в подделке заявления 2014 года о выходе из состава «Южуралпродукта». После многочисленных судов и проведенных экспертиз факт удалось доказать. Делом занимаются следственные органы.
Попытка URA.RU дозвониться за комментарием до бывшей супруги Мицукова Майер не удалась. На телефоне сработал автоответчик.
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