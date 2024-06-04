Лавров высказался о появлении французских наемников в зоне СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал появление французских наемников на Украине. Он подчеркнул, что в таком случае они являются полноценными законными целями для российских военных.
"Есть основания полагать, что они [наемники] уже работают там [на Украине]. Они являются законной целью для российских военных", — подчеркнул Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференция главы МИД РФ и министра Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. Трансляция мероприятия проводится на youtube-канале российского ведомства.
Ранее на Украине неоднократно отмечалось появление иностранных наемников, в том числе и из Франции. Накануне российские солдаты даже захватили одного из них в плен, под Харьковым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.