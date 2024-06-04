Лавров высказался о появлении французских наемников в зоне СВО

Лавров: французские наемники на Украине будут законной целью ВС РФ
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Французские наемники на Украине становятся законной целью для россиян, заявил Сергей Лавров
Французские наемники на Украине становятся законной целью для россиян, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал появление французских наемников на Украине. Он подчеркнул, что в таком случае они являются полноценными законными целями для российских военных.

"Есть основания полагать, что они [наемники] уже работают там [на Украине]. Они являются законной целью для российских военных", — подчеркнул Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференция главы МИД РФ и министра Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. Трансляция мероприятия проводится на youtube-канале российского ведомства.

Ранее на Украине неоднократно отмечалось появление иностранных наемников, в том числе и из Франции. Накануне российские солдаты даже захватили одного из них в плен, под Харьковым.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал появление французских наемников на Украине. Он подчеркнул, что в таком случае они являются полноценными законными целями для российских военных. "Есть основания полагать, что они [наемники] уже работают там [на Украине]. Они являются законной целью для российских военных", — подчеркнул Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференция главы МИД РФ и министра Республики Конго Жан-Клода Гакоссо. Трансляция мероприятия проводится на youtube-канале российского ведомства. Ранее на Украине неоднократно отмечалось появление иностранных наемников, в том числе и из Франции. Накануне российские солдаты даже захватили одного из них в плен, под Харьковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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