Бойцы РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом

Наемник на французском попросил военных РФ не стрелять
Французский наемник был взят в плен российскими военнослужащими под Харьковом. Его поймали во время боя в районе села Липцы.
«Захват французского боевика в плен российскими военными в Харьковской области. … Военного взяли в плен в районе села Липцы, где идут активные боевые действия», — выяснили «Известия».
Их источник подтвердил факт пленения. Мужчина на французском попросил солдат РФ не стрелять.
В некоторых странах наемничество запрещено законодательно и преследуется. Чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы.
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