03 июня 2024

Бойцы РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом

© Служба новостей «URA.RU»
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Наемник на французском попросил военных РФ не стрелять
Наемник на французском попросил военных РФ не стрелять Фото:

Французский наемник был взят в плен российскими военнослужащими под Харьковом. Его поймали во время боя в районе села Липцы.

«Захват французского боевика в плен российскими военными в Харьковской области. … Военного взяли в плен в районе села Липцы, где идут активные боевые действия», — выяснили «Известия».

Их источник подтвердил факт пленения. Мужчина на французском попросил солдат РФ не стрелять.

В некоторых странах наемничество запрещено законодательно и преследуется. Чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы.

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Французский наемник был взят в плен российскими военнослужащими под Харьковом. Его поймали во время боя в районе села Липцы. «Захват французского боевика в плен российскими военными в Харьковской области. … Военного взяли в плен в районе села Липцы, где идут активные боевые действия», — выяснили «Известия». Их источник подтвердил факт пленения. Мужчина на французском попросил солдат РФ не стрелять. В некоторых странах наемничество запрещено законодательно и преследуется. Чтобы уехать на Украину, западные наемники берут отпуска или увольняются с военной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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