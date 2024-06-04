Сколько денег и на что получат тюменцы, пострадавшие от паводка

В Тюменской области утверждены правила оказания помощи жителям, которые лишились своего жилья из-за паводка. URA.RU проанализировало документ, подписанный губернатором. О видах поддержки, о том, кому они положены и как их получить — в материале агентства.
Кто может претендовать на деньги от властей?
Поддержку окажут жителям Тюменской области, которые утратили свое жилье в результате паводка, либо же оно было повреждено. В первом случае приоритетно выплаты будут выдаваться семьям, имеющим детей, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также семьям участников СВО.
На что можно будет потратить деньги?
Выплату от правительства можно будет направить на:
- покупку нового жилья;
- строительство жилья;
- капитальный ремонт жилья.
Важный нюанс: получатели выплаты должны быть собственниками и постоянно проживать в утраченном жилье. В случае с домами в СНТ, право на которые официально не зарегистрировано, нужно будет подтвердить, что люди фактически в них жили на момент ЧС. А тем, чье проживание происходило на условиях социального найма, власти предоставят другое жилое помещение.
Дом утрачен или поврежден?
В постановлении правительства существует градация на утраченные и поврежденные жилые помещения. К первым относится разрушенное жилье или то, которое будет признано непригодным для проживания. Ко вторым — те, которые в результате ЧС требуют капитального ремонта, но жить в них можно.
Сумма выплаты: как рассчитают?
При определении суммы, которую получат граждане на покупку или строительство, власти будут учитывать количественный состав членов семьи, проживавших в жилье. Подтвердить его можно пропиской, регистрацией, договором соцнайма, справками из больницы, места работы или учебы, квитанциями ЖКХ, членскими книжками (если речь про СНТ) и прочими документами.
Формула следующая: норму квадратных метров (33 кв.м. на одиноко проживающего, 42 кв.м. на семью из двух человек, или по 18 кв.м. на человека в семьях с тремя и более членами) умножат на стоимость квадратного метра в том населенном пункте, где находилось разрушенное жилье. При этом метраж для расчета не может быть больше метража утраченного жилья.
При этом, если у жилья несколько собственников, выплаты между ними разделят пропорционально. В случае с незарегистрированными дачами деньги получит кто-то один, но остальные жильцы должны будут дать на это свое согласие.
Сколько дадут на капремонт?
В случае, если выплата будет предоставлена на капремонт жилья, ее рассчитают по формуле: стоимость капремонта одного метра жилья (8 700 рублей), умноженная на общий метраж. Все деньги разобьют на три транша: первоначальный (50 000 рублей), выплату на продолжение (завершение) капремонта и повторную на те же цели (при необходимости).
Сроки использования денег
Купить или построить новое жилье, либо же произвести капремонт в старом, нужно будет до 1 октября 2024 года.
Как получить деньги?
Для получения выплат гражданам необходимо подать соответствующие заявления в управление соцзащиты. Решения по ним будут приняты в течение 10 рабочих дней.
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