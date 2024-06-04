Куйвашев выделился на ВДНХ при помощи нейросети и барабанщиков. Видео

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Якушев и губеры
Выступление Куйвашева анонсировала нейросеть Фото:

Презентация свердловского губернатора Евгения Куйвашева в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ вышла самой необычной. Ее предваряли нейросеть и шоу барабанщиков, передает корреспондент URA.RU.

«Я — Урал. Я смотрю в будущее, я преобразую пространственность Европы и Азии — с Севера на Юг и с Запада на Восток», — «заявила» нейросеть. «Ну, а подробнее о будущем и настоящем расскажет коллега губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До встречи», — «анонсировала» она.

Куйвашев в своем выступлении акцентировал внимание на коренных изменениях в экономике региона, а также презентовал два ключевых проекта — экосистему «Космос» и «Сузой порт». Последний призван сделать Средний Урал крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли.

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Презентация свердловского губернатора Евгения Куйвашева в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ вышла самой необычной. Ее предваряли нейросеть и шоу барабанщиков, передает корреспондент URA.RU. «Я — Урал. Я смотрю в будущее, я преобразую пространственность Европы и Азии — с Севера на Юг и с Запада на Восток», — «заявила» нейросеть. «Ну, а подробнее о будущем и настоящем расскажет коллега губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До встречи», — «анонсировала» она. Куйвашев в своем выступлении акцентировал внимание на коренных изменениях в экономике региона, а также презентовал два ключевых проекта — экосистему «Космос» и «Сузой порт». Последний призван сделать Средний Урал крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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