Презентация свердловского губернатора Евгения Куйвашева в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ вышла самой необычной. Ее предваряли нейросеть и шоу барабанщиков, передает корреспондент URA.RU.
«Я — Урал. Я смотрю в будущее, я преобразую пространственность Европы и Азии — с Севера на Юг и с Запада на Восток», — «заявила» нейросеть. «Ну, а подробнее о будущем и настоящем расскажет коллега губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. До встречи», — «анонсировала» она.
Куйвашев в своем выступлении акцентировал внимание на коренных изменениях в экономике региона, а также презентовал два ключевых проекта — экосистему «Космос» и «Сузой порт». Последний призван сделать Средний Урал крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли.
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