В районе ХМАО демонтировали наплавной мост из-за паводка

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На переправе в ХМАО демонтирован мост - транспорт перевозит баржа
На переправе в ХМАО демонтирован мост - транспорт перевозит баржа Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО на Охтеурской переправе через реку Вах из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.

«На Охтеурской переправе частично демонтирован наплавной мост. Транспорт перевозит катер с грузовой баржей. В темное время суток переправа закрыта», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

Водный транспорт курсирует с шести утра до 22 часов вечера. Предварительно, в таком режиме переправа будет работать в течение месяца: до тех пор, пока уровень воды не снизится до отметок, позволяющих установить наплавной мост и организовать безопасные подъездные пути. Специальные службы — полиция, МЧС, скорая помощь — смогут переправляться с берега на берег в любое время.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО запретили проезд по мосту из-за ремонта. Движение перекрывали на один день.

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В Нижневартовском районе ХМАО на Охтеурской переправе через реку Вах из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей. «На Охтеурской переправе частично демонтирован наплавной мост. Транспорт перевозит катер с грузовой баржей. В темное время суток переправа закрыта», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. Водный транспорт курсирует с шести утра до 22 часов вечера. Предварительно, в таком режиме переправа будет работать в течение месяца: до тех пор, пока уровень воды не снизится до отметок, позволяющих установить наплавной мост и организовать безопасные подъездные пути. Специальные службы — полиция, МЧС, скорая помощь — смогут переправляться с берега на берег в любое время. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО запретили проезд по мосту из-за ремонта. Движение перекрывали на один день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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