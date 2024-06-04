В районе ХМАО демонтировали наплавной мост из-за паводка

В Нижневартовском районе ХМАО на Охтеурской переправе через реку Вах из-за паводка частично демонтировали наплавной мост. Транспорт и людей перевозит катер с грузовой баржей.
«На Охтеурской переправе частично демонтирован наплавной мост. Транспорт перевозит катер с грузовой баржей. В темное время суток переправа закрыта», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
Водный транспорт курсирует с шести утра до 22 часов вечера. Предварительно, в таком режиме переправа будет работать в течение месяца: до тех пор, пока уровень воды не снизится до отметок, позволяющих установить наплавной мост и организовать безопасные подъездные пути. Специальные службы — полиция, МЧС, скорая помощь — смогут переправляться с берега на берег в любое время.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО запретили проезд по мосту из-за ремонта. Движение перекрывали на один день.
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