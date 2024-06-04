Происшествия В реке под Екатеринбургом нашли труп шестилетнего мальчика 04 июня 2024 в 20:49 Размер текста - 17 + Следователи воздержались от комментариев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Камышлове в реке Пышма (Свердловская область) утонул шестилетний мальчик. Спасатели нашли тело ребенка вечером 3 июня. Информация об этом появилась в Telegram. «Трагедия случилась накануне, и тело ребенка из реки Пышмы спасатели подняли только в восьмом часу вечера. Погибший мальчик родился в 2017 году, в августе ему должно было исполниться семь лет», — передает telegram-канал «Вести-Урал» без ссылок на источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Камышлове в реке Пышма (Свердловская область) утонул шестилетний мальчик. Спасатели нашли тело ребенка вечером 3 июня. Информация об этом появилась в Telegram. «Трагедия случилась накануне, и тело ребенка из реки Пышмы спасатели подняли только в восьмом часу вечера. Погибший мальчик родился в 2017 году, в августе ему должно было исполниться семь лет», — передает telegram-канал «Вести-Урал» без ссылок на источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям