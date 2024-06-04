В реке под Екатеринбургом нашли труп шестилетнего мальчика

Следователи воздержались от комментариев
В Камышлове в реке Пышма (Свердловская область) утонул шестилетний мальчик. Спасатели нашли тело ребенка вечером 3 июня. Информация об этом появилась в Telegram.
«Трагедия случилась накануне, и тело ребенка из реки Пышмы спасатели подняли только в восьмом часу вечера. Погибший мальчик родился в 2017 году, в августе ему должно было исполниться семь лет», — передает telegram-канал «Вести-Урал» без ссылок на источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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