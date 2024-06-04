В реке под Екатеринбургом нашли труп шестилетнего мальчика

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи воздержались от комментариев Фото:

В Камышлове в реке Пышма (Свердловская область) утонул шестилетний мальчик. Спасатели нашли тело ребенка вечером 3 июня. Информация об этом появилась в Telegram.

«Трагедия случилась накануне, и тело ребенка из реки Пышмы спасатели подняли только в восьмом часу вечера. Погибший мальчик родился в 2017 году, в августе ему должно было исполниться семь лет», — передает telegram-канал «Вести-Урал» без ссылок на источник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Камышлове в реке Пышма (Свердловская область) утонул шестилетний мальчик. Спасатели нашли тело ребенка вечером 3 июня. Информация об этом появилась в Telegram. «Трагедия случилась накануне, и тело ребенка из реки Пышмы спасатели подняли только в восьмом часу вечера. Погибший мальчик родился в 2017 году, в августе ему должно было исполниться семь лет», — передает telegram-канал «Вести-Урал» без ссылок на источник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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