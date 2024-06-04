04 июня 2024

В ХМАО на место главы СК прочат силовика из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет ХМАО может возглавить силовик из Тюмени
Следственный комитет ХМАО может возглавить силовик из Тюмени Фото:

Главой Следственного комитета ХМАО осенью 2024 года может стать первый замруководителя СУ СК по Тюменской области Дмитрий Шерман. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«В сентябре у главы следственного комитета ХМАО Михаила Мокшина истекает срок полномочий. Есть информация, что Дмитрий Шерман придет на его место. Возможно, это его личное желание. После перевода в Тюмень у него в Югре осталась семья», — рассказал инсайдер.

Другой источник добавил, что Шерман воспринимал переезд в Тюмень, как временное назначение и надеялся вскоре вернуться в Ханты-Мансийск. «И то, что он оставил свою семью в ХМАО, тоже говорит об этом. Он хотел вскоре вернуться в Югру», — говорит источник.

Дмитрий Шерман ранее возглавлял должность первого заместителя главы СК ХМАО, всего в регионе он проработал около 15 лет. В 2023 году он переехал на работу в Тюмень на аналогичную должность.

URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО и Тюменской области. Ответ ожидается.

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Главой Следственного комитета ХМАО осенью 2024 года может стать первый замруководителя СУ СК по Тюменской области Дмитрий Шерман. Об этом URA.RU рассказал инсайдер. «В сентябре у главы следственного комитета ХМАО Михаила Мокшина истекает срок полномочий. Есть информация, что Дмитрий Шерман придет на его место. Возможно, это его личное желание. После перевода в Тюмень у него в Югре осталась семья», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что Шерман воспринимал переезд в Тюмень, как временное назначение и надеялся вскоре вернуться в Ханты-Мансийск. «И то, что он оставил свою семью в ХМАО, тоже говорит об этом. Он хотел вскоре вернуться в Югру», — говорит источник. Дмитрий Шерман ранее возглавлял должность первого заместителя главы СК ХМАО, всего в регионе он проработал около 15 лет. В 2023 году он переехал на работу в Тюмень на аналогичную должность. URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО и Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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