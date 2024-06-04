В ХМАО на место главы СК прочат силовика из Тюмени

Главой Следственного комитета ХМАО осенью 2024 года может стать первый замруководителя СУ СК по Тюменской области Дмитрий Шерман. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.
«В сентябре у главы следственного комитета ХМАО Михаила Мокшина истекает срок полномочий. Есть информация, что Дмитрий Шерман придет на его место. Возможно, это его личное желание. После перевода в Тюмень у него в Югре осталась семья», — рассказал инсайдер.
Другой источник добавил, что Шерман воспринимал переезд в Тюмень, как временное назначение и надеялся вскоре вернуться в Ханты-Мансийск. «И то, что он оставил свою семью в ХМАО, тоже говорит об этом. Он хотел вскоре вернуться в Югру», — говорит источник.
Дмитрий Шерман ранее возглавлял должность первого заместителя главы СК ХМАО, всего в регионе он проработал около 15 лет. В 2023 году он переехал на работу в Тюмень на аналогичную должность.
URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО и Тюменской области. Ответ ожидается.
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