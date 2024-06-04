Вратарь ФК «Урал» Помазун покидает команду

Футбольный клуб «Урал» не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист играет за московский клуб ЦСКА, который продлил с ним контракт до конца сезона 2027/2028. За «шмелей» он сыграл 117 матчей, рассказали в пресс-службе команды.
«Трудно представить, но Илья Помазун больше не игрок оранжево-черных. Арендное соглашение с ЦСКА закончилось по окончании этого сезона. За почти 4 года в „Урале“ Илья провёл 117 игр за наш клуб, 30 из которых отыграл на ноль», — говорится в telegram-канале ФК «Урал».
Команда поблагодарила Помазуна за «великолепные спасения» во время состязаний, уверенность и добросовестное отношение к работе. «Желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — подчеркнули в сообщении.
ФК «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги 1 июня. Команде, несмотря на победу, не удалось завершить матч против тольяттинского «Акрона» с решающим перевесом в три мяча. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что готов к отставке из-за случившегося, если такое решение будет принято.
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