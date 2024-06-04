«Известия»: доля скрытых доходов россиян снизилась до 10%

В России снизилась до 10% доля неофициальных или скрытых доходов граждан. Об этом говорится в исследовании Росстата.
«В период с 2013 по 2022 год доля скрытых доходов россиян снижалась ежегодно в среднем на 2,3%. В итоге доля таких доходов составила 10% от всех заработков семей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные статистики.
Согласно экспертной оценке, снижение доли россиян, получающих зарплату «в конвертах», обусловлено совершенствованием налоговой системы. Кроме того, растет благосостояние и финансовая грамотность работающих граждан. Люди понимают, что, получая «серые доходы», они рискуют остаться без достойной пенсии в старости, отмечает издание.
По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата по итогам 2023 года составила более 73 тысяч рублей. Рост в среднем превысил 14%, передает телеканал Царьград.
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