04 июня 2024

«Известия»: доля скрытых доходов россиян снизилась до 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство россиян получают "белую" зарплату
Большинство россиян получают "белую" зарплату Фото:

В России снизилась до 10% доля неофициальных или скрытых доходов граждан. Об этом говорится в исследовании Росстата.

«В период с 2013 по 2022 год доля скрытых доходов россиян снижалась ежегодно в среднем на 2,3%. В итоге доля таких доходов составила 10% от всех заработков семей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные статистики.

Согласно экспертной оценке, снижение доли россиян, получающих зарплату «в конвертах», обусловлено совершенствованием налоговой системы. Кроме того, растет благосостояние и финансовая грамотность работающих граждан. Люди понимают, что, получая «серые доходы», они рискуют остаться без достойной пенсии в старости, отмечает издание.

По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата по итогам 2023 года составила более 73 тысяч рублей. Рост в среднем превысил 14%, передает телеканал Царьград.

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В России снизилась до 10% доля неофициальных или скрытых доходов граждан. Об этом говорится в исследовании Росстата. «В период с 2013 по 2022 год доля скрытых доходов россиян снижалась ежегодно в среднем на 2,3%. В итоге доля таких доходов составила 10% от всех заработков семей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные статистики. Согласно экспертной оценке, снижение доли россиян, получающих зарплату «в конвертах», обусловлено совершенствованием налоговой системы. Кроме того, растет благосостояние и финансовая грамотность работающих граждан. Люди понимают, что, получая «серые доходы», они рискуют остаться без достойной пенсии в старости, отмечает издание. По предварительным данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата по итогам 2023 года составила более 73 тысяч рублей. Рост в среднем превысил 14%, передает телеканал Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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