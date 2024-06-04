Можно ли поступить в университет без ЕГЭ

05 июня 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Возможности поступления в вузы без ЕГЭ имеют не только жители страны, но и абитуриенты из-за рубежа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для поступления в высшие учебные заведения в России не всегда необходимо сдавать ЕГЭ. Для определенных категорий абитуриентов есть возможность проходить испытания непосредственно в самих вузах. И называются они внутренними экзаменами. URA.RU выяснило, для кого они предусмотрены, и как воспользоваться альтернативным методом приема. Кто может поступить в вуз посредством внутреннего экзамена Среди тех, кто может сдавать внутренние экзамены, находятся лица с инвалидностью, выпускники колледжей и вузов, иностранцы. Выпускники зарубежных образовательных организаций могут сдавать внутренние экзамены в вуз по предметам, по которым в текущем году не сдавали ЕГЭ. Кроме того, внутренние экзамены возможны для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, спортсменов и абитуриентов, поступающих по квоте, имеющих право на льготы и приоритетное зачисление без сдачи вступительных испытаний. Граждане Беларуси также могут использовать результаты централизованного тестирования (ЦТ), которые действительны в течение двух лет, при условии отсутствия результатов ЕГЭ по тем же предметам в год выдачи сертификатов ЦТ. Если абитуриент сдает и ЕГЭ, и внутреннее испытание по одному предмету, при зачислении будет учитываться лучший результат. Кто может поступить в вуз не по баллам ЕГЭ Поступить в вуз не по баллам ЕГЭ могут победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Они могут быть зачислены без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении. Победители и призеры некоторых международных олимпиад также могут поступить в вузы без экзаменов. Таким правом могут воспользоваться и абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Иностранные граждане могут поступать на основании результатов собственных национальных экзаменов или пройти внутренние испытания вуза. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование, полученное по специальностям, соответствующим профилю выбранной программы бакалавриата или специалитета, также могут сдавать внутренние экзамены вуза. Также существует отдельная квота для героев РФ, людей, награжденных тремя орденами Мужества, детей военнослужащих-участников СВО на Украине, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, которые участвовали в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для поступления в высшие учебные заведения в России не всегда необходимо сдавать ЕГЭ. Для определенных категорий абитуриентов есть возможность проходить испытания непосредственно в самих вузах. И называются они внутренними экзаменами. URA.RU выяснило, для кого они предусмотрены, и как воспользоваться альтернативным методом приема. Среди тех, кто может сдавать внутренние экзамены, находятся лица с инвалидностью, выпускники колледжей и вузов, иностранцы. Выпускники зарубежных образовательных организаций могут сдавать внутренние экзамены в вуз по предметам, по которым в текущем году не сдавали ЕГЭ. Кроме того, внутренние экзамены возможны для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, спортсменов и абитуриентов, поступающих по квоте, имеющих право на льготы и приоритетное зачисление без сдачи вступительных испытаний. Граждане Беларуси также могут использовать результаты централизованного тестирования (ЦТ), которые действительны в течение двух лет, при условии отсутствия результатов ЕГЭ по тем же предметам в год выдачи сертификатов ЦТ. Если абитуриент сдает и ЕГЭ, и внутреннее испытание по одному предмету, при зачислении будет учитываться лучший результат. Поступить в вуз не по баллам ЕГЭ могут победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Они могут быть зачислены без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении. Победители и призеры некоторых международных олимпиад также могут поступить в вузы без экзаменов. Таким правом могут воспользоваться и абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья. Иностранные граждане могут поступать на основании результатов собственных национальных экзаменов или пройти внутренние испытания вуза. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование, полученное по специальностям, соответствующим профилю выбранной программы бакалавриата или специалитета, также могут сдавать внутренние экзамены вуза. Также существует отдельная квота для героев РФ, людей, награжденных тремя орденами Мужества, детей военнослужащих-участников СВО на Украине, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, которые участвовали в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.