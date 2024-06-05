РИАН: украинские уклонисты гибнут на заминированных берегах Тисы

05 июня 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

На Украине регулярно ужесточают законодательство о мобилизации Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы, пытающиеся скрыться в соседней Молдавии, чтобы избежать призыва, гибнут на заминированных ВСУ берегах Тисы. О первых жертвах среди тех, кто хотел нелегально пересечь границу по реке, рассказал источник РИА Новости. «Первый „улов“. Любым способом хотят остановить бегство людей», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. В качестве примера агентство приводит видео из соцсетей, на котором украинский пограничник осматривает тело погибшего: мужчина подорвался на мине, ему оторвало ногу. Управление госпогранслужбы Украины ранее сообщало о 45 погибших украинцах, которые хотели нелегально покинуть страну покинуть страну через горы и реки. Ситуация с бегством из страны обострилась после ужесточения мобилизации. Согласно принятому в мае закону, все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в военкомате. Сделать это надо в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Месяцем ранее вышел закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинцы, пытающиеся скрыться в соседней Молдавии, чтобы избежать призыва, гибнут на заминированных ВСУ берегах Тисы. О первых жертвах среди тех, кто хотел нелегально пересечь границу по реке, рассказал источник РИА Новости. «Первый „улов“. Любым способом хотят остановить бегство людей», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. В качестве примера агентство приводит видео из соцсетей, на котором украинский пограничник осматривает тело погибшего: мужчина подорвался на мине, ему оторвало ногу. Управление госпогранслужбы Украины ранее сообщало о 45 погибших украинцах, которые хотели нелегально покинуть страну покинуть страну через горы и реки. Ситуация с бегством из страны обострилась после ужесточения мобилизации. Согласно принятому в мае закону, все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в военкомате. Сделать это надо в течение 60 дней с момента вступления документа в силу. Месяцем ранее вышел закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.