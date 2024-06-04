В Заводоуковске СУЭНКО реконструирует семь километров водопроводных сетей

05 июня 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Реконструкция позволит обеспечить качественной питьевой водой более тысячи жителей города Фото: пресс-служба СУЭНКО В городе Заводоуковске Тюменской области в 2024 году СУЭНКО по концессии реконструирует семь километров водопроводных сетей в залинейной части города. Специалисты предприятия и подрядных организаций заменят трубы, проложенные в 1981 году, на новые со сроком службы 50 лет, а также построят 117 водопроводных колодцев. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, работы пройдут в несколько этапов. «В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более одного км по улице Федеративной, а также двух км разводящих сетей диаметром 100 мм по улице Механической и улице Полугорной. Вторым этапом планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от улицы Федеративной до улицы Декабристов», — сообщили в пресс-службе компании. После перекладки распределительные сети будут врезаны как в существующий магистральный водопровод по улице Декабристов, так и в новый участок по улице Федеративной. Реконструкция позволит обеспечить качественной питьевой водой более тысячи жителей города. «Мы знаем „болевые точки“ каждой конкретной территории, на которой работаем, и совместно с властями стараемся поэтапно решать эти вопросы. Основываясь на состоянии коммунальной инфраструктуры, потребностях людей и возможностей бюджета, определяем первоочередные задачи и сразу приступаем к их выполнению. Так мы работаем в Тобольске, Тюмени, Ишиме — сегодня на территории Южного филиала СУЭНКО», — отметил директор компании Данил Анучин. Как пояснили в СУЭНКО, финансирование работ по концессии осуществляется из бюджета Заводоуковского городского округа с привлечением федеральных и региональных средств. Компания провела конкурс по выбору подрядчика. Стоимость договора составила 130 миллионов рублей. После окончания работ будет проведено благоустройство. Подрядчик СУЭНКО уложит новое асфальтовое покрытие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Заводоуковске Тюменской области в 2024 году СУЭНКО по концессии реконструирует семь километров водопроводных сетей в залинейной части города. Специалисты предприятия и подрядных организаций заменят трубы, проложенные в 1981 году, на новые со сроком службы 50 лет, а также построят 117 водопроводных колодцев. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании, работы пройдут в несколько этапов. «В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более одного км по улице Федеративной, а также двух км разводящих сетей диаметром 100 мм по улице Механической и улице Полугорной. Вторым этапом планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от улицы Федеративной до улицы Декабристов», — сообщили в пресс-службе компании. После перекладки распределительные сети будут врезаны как в существующий магистральный водопровод по улице Декабристов, так и в новый участок по улице Федеративной. Реконструкция позволит обеспечить качественной питьевой водой более тысячи жителей города. «Мы знаем „болевые точки“ каждой конкретной территории, на которой работаем, и совместно с властями стараемся поэтапно решать эти вопросы. Основываясь на состоянии коммунальной инфраструктуры, потребностях людей и возможностей бюджета, определяем первоочередные задачи и сразу приступаем к их выполнению. Так мы работаем в Тобольске, Тюмени, Ишиме — сегодня на территории Южного филиала СУЭНКО», — отметил директор компании Данил Анучин. Как пояснили в СУЭНКО, финансирование работ по концессии осуществляется из бюджета Заводоуковского городского округа с привлечением федеральных и региональных средств. Компания провела конкурс по выбору подрядчика. Стоимость договора составила 130 миллионов рублей. После окончания работ будет проведено благоустройство. Подрядчик СУЭНКО уложит новое асфальтовое покрытие.