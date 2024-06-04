«Уральские авиалинии» обвинили больную стюардессу в пьянстве на работе

В авиакомпании «Уральские авиалинии» обвинили больную ОРЗ бортпроводницу в пьянстве на работе и решили вынести выговор, лишив ее премии. Однако девушка обратилась в суд, где сумела доказать свою болезнь на рейсе. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Бортпроводник обратилась с иском в Октябрьский райсуд, в котором просила признать приказ авиакомпании незаконным и отменить дисциплинарное взыскание в виде выговора. Ответчик доказывал, что признаков заболевания у бортпроводника не было, а вот запах алкоголя был. Решением суда исковые требования были удовлетворены, приказ об объявлении выговора был признан незаконным и отменен судом», — следует из сообщения.
Инцидент произошел в августе прошлого года, когда бортпроводница почувствовала себя плохо перед рейсом и была снята с полета после постановки диагноза ОРЗ (острое респираторное заболевание). Руководство авиакомпании обвинило ее в нарушении трудового договора, что стало причиной для выговора и лишения премии. Свердловский областной суд подтвердил решение районного суда, отклонив апелляционную жалобу работодателя.
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