04 июня 2024

Жители элитного ЖК в Челябинске пожаловались на тройной рост тарифа на охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске жители элитного ЖК остались без охраны и доступа к камерам
В Челябинске жители элитного ЖК остались без охраны и доступа к камерам Фото:

Жителям элитного ЖК «Ньютон» в Челябинске втрое подняли тариф на охрану, после отказа оплачивать услугу, ее перестали предоставлять. Теперь жильцы не могут открывать ворота и калитки через приложение, им стали недоступны камеры. Как отметила жительница одного из домов, с квартиры площадью 80 квадратов платеж должен был вырасти с 270 до 791 рубля.

«У нас существует тариф на „Ньютон Безопасность“ — 3,38 рубля с квадрата, на собрании нам предложили повысить этот тариф до 9,89, получается, почти в три раза», — рассказала жительница одного из домов Кристина изданию 74.ру.

Как сообщает издание 74.ру, собственники квартир ситуацию называют произволом, собирают подписи и готовят документы. В управляющей компании в чате жителям ответили, что стоимость и набор сервисов ЕЦМ носит характер коммерческого предложения и у управляющей организации нет обязанности предоставлять расчеты жителям. Как парикмахер не аргументирует стоимость прически, а сервис такси — стоимость поездки.

В УК отметили, что камеры во дворе работают, но оператор теперь не будет круглосуточно за ними следить. При этом в мобильном приложении жильцы не досчитались двух опций, а именно просмотра камер видеонаблюдения и дистанционного открытия ворот, дверей и калиток, дополнительных сервисов.

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Жителям элитного ЖК «Ньютон» в Челябинске втрое подняли тариф на охрану, после отказа оплачивать услугу, ее перестали предоставлять. Теперь жильцы не могут открывать ворота и калитки через приложение, им стали недоступны камеры. Как отметила жительница одного из домов, с квартиры площадью 80 квадратов платеж должен был вырасти с 270 до 791 рубля. «У нас существует тариф на „Ньютон Безопасность“ — 3,38 рубля с квадрата, на собрании нам предложили повысить этот тариф до 9,89, получается, почти в три раза», — рассказала жительница одного из домов Кристина изданию 74.ру. Как сообщает издание 74.ру, собственники квартир ситуацию называют произволом, собирают подписи и готовят документы. В управляющей компании в чате жителям ответили, что стоимость и набор сервисов ЕЦМ носит характер коммерческого предложения и у управляющей организации нет обязанности предоставлять расчеты жителям. Как парикмахер не аргументирует стоимость прически, а сервис такси — стоимость поездки. В УК отметили, что камеры во дворе работают, но оператор теперь не будет круглосуточно за ними следить. При этом в мобильном приложении жильцы не досчитались двух опций, а именно просмотра камер видеонаблюдения и дистанционного открытия ворот, дверей и калиток, дополнительных сервисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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