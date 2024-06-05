Замглавы МИД РФ Галузин: Запад хочет сделать Молдавию «второй Украиной»

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Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль инструмента своей агрессии
Брюссель и стоящий за ним Вашингтон готовят Молдавию на роль инструмента своей агрессии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Сегодня для всех очевидно, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон активно готовят Молдавию на роль второй Украины, очередного инструмента своей агрессии», — заявил Галузин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что содействие Запада никогда не приносило стабильности и безопасности странам, которые его получали, и привел в пример текущую ситуацию в Молдавии.

Он отметил, что в России не желают украинской участи молдавскому народу. По словам Галузина, жителей Молдавии хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих интересов. 

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Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Сегодня для всех очевидно, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон активно готовят Молдавию на роль второй Украины, очередного инструмента своей агрессии», — заявил Галузин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что содействие Запада никогда не приносило стабильности и безопасности странам, которые его получали, и привел в пример текущую ситуацию в Молдавии. Он отметил, что в России не желают украинской участи молдавскому народу. По словам Галузина, жителей Молдавии хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих интересов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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