Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Сегодня для всех очевидно, что Брюссель и стоящий за ним Вашингтон активно готовят Молдавию на роль второй Украины, очередного инструмента своей агрессии», — заявил Галузин в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что содействие Запада никогда не приносило стабильности и безопасности странам, которые его получали, и привел в пример текущую ситуацию в Молдавии.
Он отметил, что в России не желают украинской участи молдавскому народу. По словам Галузина, жителей Молдавии хотят сделать «расходным материалом» в реализации чужих интересов.
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