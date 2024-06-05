Прокурор Челябинской области Габриелян ушел в отставку

Карен Габриелян после почти 40 лет службы вышел на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отпуск, из которого сразу выйдет в отставку. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник.

«Габриелян ушел в запланированный отпуск. Но, предварительно, из него он не вернется, а сразу выйдет в отставку. Его заявление согласовали в Москве», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там воздержались комментировать кадровые вопросы.

Габриелян возглавил прокуратуру Челябинской области в мае 2021 года. Всего же на службе он пробыл почти 40 лет. Большую часть своей карьеры провел в военной прокуратуре, занимая различные должности. В 2011 году его назначили прокурором Республики Карелия. А спустя 10 лет перевели в Челябинскую область. За свои труды он был награжден почетной грамотой Генерального прокурора РФ, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».