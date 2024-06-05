Прокурор Челябинской области Габриелян ушел в отставку

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Подписание соглашения о сотрудничестве между Прокуратурой и Управлением министерства юстиции Челябинской области. Челябинск, габриелян карен
Карен Габриелян после почти 40 лет службы вышел на пенсию Фото:
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Прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отпуск, из которого сразу выйдет в отставку. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник.

«Габриелян ушел в запланированный отпуск. Но, предварительно, из него он не вернется, а сразу выйдет в отставку. Его заявление согласовали в Москве», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там воздержались комментировать кадровые вопросы.

Габриелян возглавил прокуратуру Челябинской области в мае 2021 года. Всего же на службе он пробыл почти 40 лет. Большую часть своей карьеры провел в военной прокуратуре, занимая различные должности. В 2011 году его назначили прокурором Республики Карелия. А спустя 10 лет перевели в Челябинскую область. За свои труды он был награжден почетной грамотой Генерального прокурора РФ, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

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Прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отпуск, из которого сразу выйдет в отставку. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник. «Габриелян ушел в запланированный отпуск. Но, предварительно, из него он не вернется, а сразу выйдет в отставку. Его заявление согласовали в Москве», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там воздержались комментировать кадровые вопросы. Габриелян возглавил прокуратуру Челябинской области в мае 2021 года. Всего же на службе он пробыл почти 40 лет. Большую часть своей карьеры провел в военной прокуратуре, занимая различные должности. В 2011 году его назначили прокурором Республики Карелия. А спустя 10 лет перевели в Челябинскую область. За свои труды он был награжден почетной грамотой Генерального прокурора РФ, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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