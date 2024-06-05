Бузова подняла свой гонорар на миллион рублей

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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
В гримерке Бузовой обязательно должна быть слабосоленая семга (фото из архива) Фото:

В 2024 году концерт Ольги Бузовой обойдется 4,5 миллиона, тогда как в 2023-м году ее выступление стоило 3,5 млн. рублей. По данным telegram-канала «Baza» к новогодним праздникам стоимость выступления за 45-50 минут поднимется до 6 миллионов.

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«В райдере певицы: авто люкс-класса с водителем, которому запрещено курить в салоне и разговаривать по телефону, номер в пятизвездочной гостинице, 15 тысяч рублей в сутки на питание», — рассказала «Baza». Также в гримерке Бузовой должна обязательно присутствовать слабосоленая семга, потому что певица ее очень любит. Помимо рыбы, певица предпочитает пить дорогую минеральную воду (Evian и Vittel).

Ольга Бузова сама занимается нарядами, а последний костюм артистки вызвал сильный резонанс. После выступления в Уфе депутаты посчитали необходимым ввести обязательные требования к сценической одежде артистов.

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В 2024 году концерт Ольги Бузовой обойдется 4,5 миллиона, тогда как в 2023-м году ее выступление стоило 3,5 млн. рублей. По данным telegram-канала «Baza» к новогодним праздникам стоимость выступления за 45-50 минут поднимется до 6 миллионов. «В райдере певицы: авто люкс-класса с водителем, которому запрещено курить в салоне и разговаривать по телефону, номер в пятизвездочной гостинице, 15 тысяч рублей в сутки на питание», — рассказала «Baza». Также в гримерке Бузовой должна обязательно присутствовать слабосоленая семга, потому что певица ее очень любит. Помимо рыбы, певица предпочитает пить дорогую минеральную воду (Evian и Vittel). Ольга Бузова сама занимается нарядами, а последний костюм артистки вызвал сильный резонанс. После выступления в Уфе депутаты посчитали необходимым ввести обязательные требования к сценической одежде артистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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