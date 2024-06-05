Развлечения Знаменитости Бузова подняла свой гонорар на миллион рублей 05 июня 2024 в 12:53 Размер текста - 17 + В гримерке Бузовой обязательно должна быть слабосоленая семга (фото из архива) Фото: Наумов Роман © URA.RU В 2024 году концерт Ольги Бузовой обойдется 4,5 миллиона, тогда как в 2023-м году ее выступление стоило 3,5 млн. рублей. По данным telegram-канала «Baza» к новогодним праздникам стоимость выступления за 45-50 минут поднимется до 6 миллионов. Новость по теме Полуголый наряд Бузовой изучат следователи: что грозит певице за скандальное выступление в Уфе «В райдере певицы: авто люкс-класса с водителем, которому запрещено курить в салоне и разговаривать по телефону, номер в пятизвездочной гостинице, 15 тысяч рублей в сутки на питание», — рассказала «Baza». Также в гримерке Бузовой должна обязательно присутствовать слабосоленая семга, потому что певица ее очень любит. Помимо рыбы, певица предпочитает пить дорогую минеральную воду (Evian и Vittel). Ольга Бузова сама занимается нарядами, а последний костюм артистки вызвал сильный резонанс. После выступления в Уфе депутаты посчитали необходимым ввести обязательные требования к сценической одежде артистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В 2024 году концерт Ольги Бузовой обойдется 4,5 миллиона, тогда как в 2023-м году ее выступление стоило 3,5 млн. рублей. По данным telegram-канала «Baza» к новогодним праздникам стоимость выступления за 45-50 минут поднимется до 6 миллионов. «В райдере певицы: авто люкс-класса с водителем, которому запрещено курить в салоне и разговаривать по телефону, номер в пятизвездочной гостинице, 15 тысяч рублей в сутки на питание», — рассказала «Baza». Также в гримерке Бузовой должна обязательно присутствовать слабосоленая семга, потому что певица ее очень любит. Помимо рыбы, певица предпочитает пить дорогую минеральную воду (Evian и Vittel). Ольга Бузова сама занимается нарядами, а последний костюм артистки вызвал сильный резонанс. После выступления в Уфе депутаты посчитали необходимым ввести обязательные требования к сценической одежде артистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям