Полуголый наряд Бузовой изучат следователи: что грозит певице за скандальное выступление в Уфе

Бузова извинилась за свой костюм на концерте VK Fest в Уфе

04 июня 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Бузова заявила, что ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые (фото из архива) Фото: Наумов Роман © URA.RU Певица Ольга Бузова оказалась в центре скандала после выступления в День защиты детей на концерте в Уфе в слишком откровенном наряде. На фестивале VK Fest 1 июня Бузова предстала перед зрителями, половина из которых были дети, в кожаном купальнике и чулках. Зрители обрушились с критикой на певицу. Подробности скандала и что грозит Бузовой — в материале URA.RU. СК проверит полуголый наряд Бузовой В отношении Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте 1 июня в Уфе. Все сведения будут изучены и приняты меры реагирования, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. Основанием для проверки стало обращение пользователя соцсетей Марины Ефремовой, которая под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте» попросила обратить внимание на выступление Бузовой в откровенном наряде. Женщина приложила фотографии певицы с концерта. Реакция знаменитостей и общественности на наряд Бузовой Знаменитости также отреагировали на слишком откровенный наряд певицы на праздник в честь Дня защиты детей. Российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала Бузову и указала на наличие у нее двойных стандартов. Ранее Бузова осудила «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, а сама появилась на публике в откровенном наряде. «Почему Ивлеевой на вечеринке со спонсорством МТС в белье нельзя, а осудившей „голую вечеринку“ Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?» — задалась вопросом Собчак, но тут же попросила за него прощение. Откровенный костюм Бузовой вызвал негодование и у уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной. Она назвала наряд неуместным. «Может быть, выступление и не приурочено к Международному дню защиты детей, но на данном мероприятии очень много и подростков, и детей участвовало, родители приходили с детьми», — пояснила детский омбудсмен. В преимущественно мусульманской республике в таком наряде выйти на сцену «это очень неадекватно», а само мероприятие было заявлено как 0+, заявил замглавы Госсобрания Башкирии, депутат Рустем Ахмадинуров. Он также задался вопросом: «Мы куда вообще катимся?!». В частности, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, комментируя образ Бузовой задалась вопросом, «зачем так провоцировать?», — передает «Царьград». Бузова говорит, что тщательно готовится к каждому своему выступлению (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что ответила Бузова на обвинения Сама Бузова на все обвинения отреагировала легко. Она заявила, что все ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. «В этом году, я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни», — прокомментировала Бузова в своем telegram-канале. Артистка всегда тщательно готовится к выступлениям, шьет новые наряды. Она любит свою профессию и зрителей, и последние отвечают ей тем же, уверена Бузова. Иначе не пришли бы на ее программу, а выбрали другого артиста. «Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — добавила она. В конце поста Бузова все-таки извинилась за свой наряд перед теми, кто посчитал его оскорбительным, пишет «Национальная служба новостей». И призвала не искать зла там, где его нет ведь работает Бузова «во благо Родины». Что грозит Бузовой за скандальное выступление За откровенный образ на концерте в Уфе Бузовой может грозить штраф в размере 100—200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»), предположил юрист Илья Русяев. Об этом он сказал в интервью с News.ru. Артистку также могут прилечь за пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ*, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Ее действия могут быть квалифицированы как развратные по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Тогда Бузовой грозит до 15 лет колонии. Организаторы концерта также могут быть наказаны, если допустили присутствие несовершеннолетних на подобном выступлении (статья. 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»). Окончательное решение будет зависеть от результатов расследования правоохранительных органов, говорит Русяев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Ольга Бузова оказалась в центре скандала после выступления в День защиты детей на концерте в Уфе в слишком откровенном наряде. На фестивале VK Fest 1 июня Бузова предстала перед зрителями, половина из которых были дети, в кожаном купальнике и чулках. Зрители обрушились с критикой на певицу. Подробности скандала и что грозит Бузовой — в материале URA.RU. В отношении Бузовой будет проведена проверка по факту ее полуголого наряда на концерте 1 июня в Уфе. Все сведения будут изучены и приняты меры реагирования, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский. Основанием для проверки стало обращение пользователя соцсетей Марины Ефремовой, которая под одним из постов на странице СК РФ во «ВКонтакте» попросила обратить внимание на выступление Бузовой в откровенном наряде. Женщина приложила фотографии певицы с концерта. Знаменитости также отреагировали на слишком откровенный наряд певицы на праздник в честь Дня защиты детей. Российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала Бузову и указала на наличие у нее двойных стандартов. Ранее Бузова осудила «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой, а сама появилась на публике в откровенном наряде. «Почему Ивлеевой на вечеринке со спонсорством МТС в белье нельзя, а осудившей „голую вечеринку“ Бузовой на вечеринке VK в белье — можно?» — задалась вопросом Собчак, но тут же попросила за него прощение. Откровенный костюм Бузовой вызвал негодование и у уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Ольги Панчихиной. Она назвала наряд неуместным. «Может быть, выступление и не приурочено к Международному дню защиты детей, но на данном мероприятии очень много и подростков, и детей участвовало, родители приходили с детьми», — пояснила детский омбудсмен. В преимущественно мусульманской республике в таком наряде выйти на сцену «это очень неадекватно», а само мероприятие было заявлено как 0+, заявил замглавы Госсобрания Башкирии, депутат Рустем Ахмадинуров. Он также задался вопросом: «Мы куда вообще катимся?!». В частности, глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, комментируя образ Бузовой задалась вопросом, «зачем так провоцировать?», — передает «Царьград». Сама Бузова на все обвинения отреагировала легко. Она заявила, что все ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. «В этом году, я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни», — прокомментировала Бузова в своем telegram-канале. Артистка всегда тщательно готовится к выступлениям, шьет новые наряды. Она любит свою профессию и зрителей, и последние отвечают ей тем же, уверена Бузова. Иначе не пришли бы на ее программу, а выбрали другого артиста. «Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — добавила она. В конце поста Бузова все-таки извинилась за свой наряд перед теми, кто посчитал его оскорбительным, пишет «Национальная служба новостей». И призвала не искать зла там, где его нет ведь работает Бузова «во благо Родины». За откровенный образ на концерте в Уфе Бузовой может грозить штраф в размере 100—200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»), предположил юрист Илья Русяев. Об этом он сказал в интервью с News.ru. Артистку также могут прилечь за пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ*, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Ее действия могут быть квалифицированы как развратные по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Тогда Бузовой грозит до 15 лет колонии. Организаторы концерта также могут быть наказаны, если допустили присутствие несовершеннолетних на подобном выступлении (статья. 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»). Окончательное решение будет зависеть от результатов расследования правоохранительных органов, говорит Русяев.