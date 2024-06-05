Совфед проводил Турчака прощальными аплодисментами. Видео

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Андрей Турчак покинул Совфед под громкие аплодисменты Фото:
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Совфед РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на данном посту. Теперь тот займет должность врио главы Республики Алтай. Турчак покинул сенат под аплодисменты. Соответствующее видео опубликовал кремлевский пул.

На кадрах видно, как сам Андрей Турчак кланяется своим бывшим коллегам. В этот момент звучат громкие аплодисменты. «Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за совместную работу», — сказал экс-сенатор на прощание.

Андрей Турчак займет должность врио главы Республики Алтай. Эту должность бывшему сенатору предложил лично президент РФ Владимир Путин.

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Совфед РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на данном посту. Теперь тот займет должность врио главы Республики Алтай. Турчак покинул сенат под аплодисменты. Соответствующее видео опубликовал кремлевский пул. На кадрах видно, как сам Андрей Турчак кланяется своим бывшим коллегам. В этот момент звучат громкие аплодисменты. «Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за совместную работу», — сказал экс-сенатор на прощание. Андрей Турчак займет должность врио главы Республики Алтай. Эту должность бывшему сенатору предложил лично президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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