Политика Власть Совфед проводил Турчака прощальными аплодисментами. Видео 05 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 + Андрей Турчак покинул Совфед под громкие аплодисменты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме Турчак назначен врио главы Алтайской Республики: биография, путь от тренера до губернатора Совфед РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на данном посту. Теперь тот займет должность врио главы Республики Алтай. Турчак покинул сенат под аплодисменты. Соответствующее видео опубликовал кремлевский пул. На кадрах видно, как сам Андрей Турчак кланяется своим бывшим коллегам. В этот момент звучат громкие аплодисменты. «Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за совместную работу», — сказал экс-сенатор на прощание. Андрей Турчак займет должность врио главы Республики Алтай. Эту должность бывшему сенатору предложил лично президент РФ Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Совфед РФ досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака на данном посту. Теперь тот займет должность врио главы Республики Алтай. Турчак покинул сенат под аплодисменты. Соответствующее видео опубликовал кремлевский пул. На кадрах видно, как сам Андрей Турчак кланяется своим бывшим коллегам. В этот момент звучат громкие аплодисменты. «Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за совместную работу», — сказал экс-сенатор на прощание. Андрей Турчак займет должность врио главы Республики Алтай. Эту должность бывшему сенатору предложил лично президент РФ Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям