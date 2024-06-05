На челябинской телебашне появятся герои произведений Пушкина

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Телебашня Челябинска подсветится цветами итальянского флага. Челябинск, телебашня, телевышка
Украшение появится на челябинской телебашне 6 июня в 22:30 Фото:

В Челябинске 6 июня в честь дня рождения писателя Александра Пушкина городскую телебашню украсят героями произведений, написанных поэтом. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Герои произведений Пушкина появятся на телебашне в день рождения писателя и поэта. Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединится к праздничным мероприятиям и включит тематическую архитектурно-художественную подсветку», — сообщили в пресс-службе.

Праздничная подсветка начнет работу 6 июня с 22:30. В этот день Россия отпразднует 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году, когда со дня рождения писателя прошло 200 лет. Далее, в 2011 году торжество соединили с Днем русского языка.

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В Челябинске 6 июня в честь дня рождения писателя Александра Пушкина городскую телебашню украсят героями произведений, написанных поэтом. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии областного центра. «Герои произведений Пушкина появятся на телебашне в день рождения писателя и поэта. Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединится к праздничным мероприятиям и включит тематическую архитектурно-художественную подсветку», — сообщили в пресс-службе. Праздничная подсветка начнет работу 6 июня с 22:30. В этот день Россия отпразднует 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году, когда со дня рождения писателя прошло 200 лет. Далее, в 2011 году торжество соединили с Днем русского языка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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