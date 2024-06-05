На челябинской телебашне появятся герои произведений Пушкина

Украшение появится на челябинской телебашне 6 июня в 22:30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 6 июня в честь дня рождения писателя Александра Пушкина городскую телебашню украсят героями произведений, написанных поэтом. Об этом URA.RU 5 июня сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«Герои произведений Пушкина появятся на телебашне в день рождения писателя и поэта. Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединится к праздничным мероприятиям и включит тематическую архитектурно-художественную подсветку», — сообщили в пресс-службе.

Праздничная подсветка начнет работу 6 июня с 22:30. В этот день Россия отпразднует 225-летие Александра Сергеевича Пушкина. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году, когда со дня рождения писателя прошло 200 лет. Далее, в 2011 году торжество соединили с Днем русского языка.