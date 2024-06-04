Аэропорты ХМАО запустили летние рейсы на курорты

Аэропорты ХМАО запустили новые регулярные рейсы в южных направлениях. Дополнительные самолеты летают из аэропортов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска на курорты России, а также в Турцию, Узбекистан и Таджикистан.
«Аэропорты Югры вместе с авиаперевозчиками проделали большую работу и предлагают югорчанам новые регулярные „летние“ рейсы на южных направлениях. Они запустили рейсы из Сургута в Сочи, Анталью, Фергану, из Нижневартовска в Минеральные Воды, Махачкалу, Сочи, Худжанд, из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды и в Сочи», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
Авиаперевозчики предупредили, что расписание может быть изменено. Актуальная информация будет размещаться на сайтах компаний и аэропортов. Рейсы из городов ХМАО будут выполнять следующие авиакомпании:
Из Сургута:
- В Сочи: авиакомпании «Икар», Nordwind;
- ВАнталью: авиакомпании Utair, Azur Air;
- В Фергану: авиакомпания Utair.
Из Нижневартовска:
- В Минеральные воды: авиакомпания «Азимут»;
- В Махачкалу: авиакомпании Red Wings Airlines, Nordwind;
- В Сочи: авиакомпании Nordwind, Utair;
- В Худжанд: авиакомпания «Ямал».
Из Ханты-Мансийска:
- В Минеральные Воды: авиакомпания «Азимут»;
- В Сочи: авиакомпания Utair.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам.
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