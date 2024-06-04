04 июня 2024

Аэропорты ХМАО запустили летние рейсы на курорты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запустили дополнительные авиарейсы на российские и зарубежные курорты
В ХМАО запустили дополнительные авиарейсы на российские и зарубежные курорты Фото:

Аэропорты ХМАО запустили новые регулярные рейсы в южных направлениях. Дополнительные самолеты летают из аэропортов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска на курорты России, а также в Турцию, Узбекистан и Таджикистан. 

«Аэропорты Югры вместе с авиаперевозчиками проделали большую работу и предлагают югорчанам новые регулярные „летние“ рейсы на южных направлениях. Они запустили рейсы из Сургута в Сочи, Анталью, Фергану, из Нижневартовска в Минеральные Воды, Махачкалу, Сочи, Худжанд, из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды и в Сочи», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.

Авиаперевозчики предупредили, что расписание может быть изменено. Актуальная информация будет размещаться на сайтах компаний и аэропортов. Рейсы из городов ХМАО будут выполнять следующие авиакомпании: 

Из Сургута:

  • В Сочи: авиакомпании «Икар», Nordwind;
  • ВАнталью: авиакомпании Utair, Azur Air;
  • В Фергану: авиакомпания Utair.

Из Нижневартовска:

  • В Минеральные воды: авиакомпания «Азимут»;
  • В Махачкалу: авиакомпании Red Wings Airlines, Nordwind;
  • В Сочи: авиакомпании Nordwind, Utair;
  • В Худжанд: авиакомпания «Ямал».

Из Ханты-Мансийска:

  • В Минеральные Воды: авиакомпания «Азимут»;
  • В Сочи: авиакомпания Utair.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам.

Летние рейсы из Сургута и Ханты-Мансийска
Летние рейсы из Сургута и Ханты-Мансийска
Фото:
Летние авиарейсы из Нижневартовска
Летние авиарейсы из Нижневартовска
Фото:
Летние рейсы из Нижневартовска
Летние рейсы из Нижневартовска
Фото:

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Аэропорты ХМАО запустили новые регулярные рейсы в южных направлениях. Дополнительные самолеты летают из аэропортов Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска на курорты России, а также в Турцию, Узбекистан и Таджикистан.  «Аэропорты Югры вместе с авиаперевозчиками проделали большую работу и предлагают югорчанам новые регулярные „летние“ рейсы на южных направлениях. Они запустили рейсы из Сургута в Сочи, Анталью, Фергану, из Нижневартовска в Минеральные Воды, Махачкалу, Сочи, Худжанд, из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды и в Сочи», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Авиаперевозчики предупредили, что расписание может быть изменено. Актуальная информация будет размещаться на сайтах компаний и аэропортов. Рейсы из городов ХМАО будут выполнять следующие авиакомпании:  Из Сургута: Из Нижневартовска: Из Ханты-Мансийска: Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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