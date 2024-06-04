04 июня 2024

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута в Грозный

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair запускает авиарейсы из ХМАО в Чечню
Utair запускает авиарейсы из ХМАО в Чечню Фото:

Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам, сообщает tg-канал компании.

«С 8 июня Авиакомпания начнет выполнять полеты в столицу Чеченской Республики из Сургута по субботам. Вылет из Сургута — в 09:05, из Грозного — в 12:35. Время в пути — 4 часа 10 минут», — сообщает tg-канал. Стоимость билета от 12 885 рублей.

Ранее узбекская авиакомпания «Uzbekistan Airways» сообщила о запуске прямых рейсов из ХМАО в Ташкент. Полеты их Нижневартовска будут выполняться с 14 июня. 

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Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам, сообщает tg-канал компании. «С 8 июня Авиакомпания начнет выполнять полеты в столицу Чеченской Республики из Сургута по субботам. Вылет из Сургута — в 09:05, из Грозного — в 12:35. Время в пути — 4 часа 10 минут», — сообщает tg-канал. Стоимость билета от 12 885 рублей. Ранее узбекская авиакомпания «Uzbekistan Airways» сообщила о запуске прямых рейсов из ХМАО в Ташкент. Полеты их Нижневартовска будут выполняться с 14 июня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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