Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута в Грозный

Utair запускает авиарейсы из ХМАО в Чечню
Авиакомпания Utair запускает новые рейсы из Сургута (ХМАО) в Грозный (Чеченская республика). Полеты будут выполняться по субботам, сообщает tg-канал компании.
«С 8 июня Авиакомпания начнет выполнять полеты в столицу Чеченской Республики из Сургута по субботам. Вылет из Сургута — в 09:05, из Грозного — в 12:35. Время в пути — 4 часа 10 минут», — сообщает tg-канал. Стоимость билета от 12 885 рублей.
Ранее узбекская авиакомпания «Uzbekistan Airways» сообщила о запуске прямых рейсов из ХМАО в Ташкент. Полеты их Нижневартовска будут выполняться с 14 июня.
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