Ключевой свидетель по делу Далера Бобиева отказалась от показаний

Воспитатель екатеринбургского детского сада №547 Елена Богомолова, куда ранее ходил погибший приемный мальчик Далер Бобиев, отказалась давать показания против его опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве. Ранее Богомолова сообщала о том, что якобы видела следы травм на теле ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела.
«Богомолова ранее утверждала, что замечала на теле Далера ссадины, синяки и ожоги, но теперь отказывается давать показания против Наумовой. Причины такого решения воспитательницы остаются неизвестными», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
26 июня Екатеринбург потрясла новость о пропаже приемного ребенка Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. В ходе расследования опекун проходила проверку на полиграфе. За три дня к поиску Далера подключились около 1500 человек. Но, к сожалению, утром 29 июня его тело было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Подробности расследования и последние новости по этому делу — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!