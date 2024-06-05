Ключевой свидетель по делу Далера Бобиева отказалась от показаний

Воспитатель, видевшая ожоги на теле Далера Бобиева, отказалась давать показания

05 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Воспитатель Елена Богомолова отрицает, что видела побои на теле приемного ребенка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Воспитатель екатеринбургского детского сада №547 Елена Богомолова, куда ранее ходил погибший приемный мальчик Далер Бобиев, отказалась давать показания против его опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве. Ранее Богомолова сообщала о том, что якобы видела следы травм на теле ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела. «Богомолова ранее утверждала, что замечала на теле Далера ссадины, синяки и ожоги, но теперь отказывается давать показания против Наумовой. Причины такого решения воспитательницы остаются неизвестными», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. 26 июня Екатеринбург потрясла новость о пропаже приемного ребенка Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. В ходе расследования опекун проходила проверку на полиграфе. За три дня к поиску Далера подключились около 1500 человек. Но, к сожалению, утром 29 июня его тело было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Подробности расследования и последние новости по этому делу — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитатель екатеринбургского детского сада №547 Елена Богомолова, куда ранее ходил погибший приемный мальчик Далер Бобиев, отказалась давать показания против его опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве. Ранее Богомолова сообщала о том, что якобы видела следы травм на теле ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела. «Богомолова ранее утверждала, что замечала на теле Далера ссадины, синяки и ожоги, но теперь отказывается давать показания против Наумовой. Причины такого решения воспитательницы остаются неизвестными», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. 26 июня Екатеринбург потрясла новость о пропаже приемного ребенка Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. В ходе расследования опекун проходила проверку на полиграфе. За три дня к поиску Далера подключились около 1500 человек. Но, к сожалению, утром 29 июня его тело было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Подробности расследования и последние новости по этому делу — в отдельном сюжете URA.RU.