Ключевой свидетель по делу Далера Бобиева отказалась от показаний

Воспитатель, видевшая ожоги на теле Далера Бобиева, отказалась давать показания
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Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, свидетель, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Воспитатель Елена Богомолова отрицает, что видела побои на теле приемного ребенка (архивное фото) Фото:

Воспитатель екатеринбургского детского сада №547 Елена Богомолова, куда ранее ходил погибший приемный мальчик Далер Бобиев, отказалась давать показания против его опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве. Ранее Богомолова сообщала о том, что якобы видела следы травм на теле ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела.

«Богомолова ранее утверждала, что замечала на теле Далера ссадины, синяки и ожоги, но теперь отказывается давать показания против Наумовой. Причины такого решения воспитательницы остаются неизвестными», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

26 июня Екатеринбург потрясла новость о пропаже приемного ребенка Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. В ходе расследования опекун проходила проверку на полиграфе. За три дня к поиску Далера подключились около 1500 человек. Но, к сожалению, утром 29 июня его тело было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Подробности расследования и последние новости по этому делу — в отдельном сюжете URA.RU.

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Воспитатель екатеринбургского детского сада №547 Елена Богомолова, куда ранее ходил погибший приемный мальчик Далер Бобиев, отказалась давать показания против его опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве. Ранее Богомолова сообщала о том, что якобы видела следы травм на теле ребенка, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела. «Богомолова ранее утверждала, что замечала на теле Далера ссадины, синяки и ожоги, но теперь отказывается давать показания против Наумовой. Причины такого решения воспитательницы остаются неизвестными», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СК России по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. 26 июня Екатеринбург потрясла новость о пропаже приемного ребенка Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. В ходе расследования опекун проходила проверку на полиграфе. За три дня к поиску Далера подключились около 1500 человек. Но, к сожалению, утром 29 июня его тело было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. С того времени Вероника находится в СИЗО. Она регулярно пытается выйти на свободу, но безуспешно. Подробности расследования и последние новости по этому делу — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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