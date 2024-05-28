Житель ХМАО выиграл 7 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО выиграл в лотерею семь миллионов рублей, но еще не забрал деньги
Житель ХМАО купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов. Он еще не забрал свои деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«29 мая был разыгран приз в размере 7 386 993 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что участник купил билет за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало о другой югорчанке, которой также повезло в лотерее. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.
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