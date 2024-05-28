28 мая 2024

Житель ХМАО выиграл 7 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО выиграл в лотерею семь миллионов рублей, но еще не забрал деньги
Житель ХМАО выиграл в лотерею семь миллионов рублей, но еще не забрал деньги Фото:

Житель ХМАО купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов. Он еще не забрал свои деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«29 мая был разыгран приз в размере 7 386 993 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что участник купил билет за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало о другой югорчанке, которой также повезло в лотерее. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.

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Житель ХМАО купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл более семи миллионов. Он еще не забрал свои деньги, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «29 мая был разыгран приз в размере 7 386 993 рублей. Крупно повезло участнику из ХМАО. Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Известно лишь, что участник купил билет за 60 рублей в мобильном приложении „Столото“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало о другой югорчанке, которой также повезло в лотерее. Она купила почти 300 билетов и выиграла один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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