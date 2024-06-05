АвтоВАЗ показал на ПМЭФ новую Lada Iskra, которая заменит «Гранту»

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Клипарт 3. Нижневартовск, логотип, жигули, лада, lada, классика
Lada представила на ПМЭФ новый автомобиль Фото:

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали новый отечественный автомобиль Lada Iskra. Авто представила компания АвтоВАЗ. Отмечается, что автомобиль будет дороже Granta. Предварительная цена — около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат».

Известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель. Также модель позволит выбрать минимум две коробки передач.

В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум ПМФЭ. Это крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие различные компании, а также представители деловой сферы.

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Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали новый отечественный автомобиль Lada Iskra. Авто представила компания АвтоВАЗ. Отмечается, что автомобиль будет дороже Granta. Предварительная цена — около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат». Известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель. Также модель позволит выбрать минимум две коробки передач. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум ПМФЭ. Это крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие различные компании, а также представители деловой сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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