Авто АвтоВАЗ показал на ПМЭФ новую Lada Iskra, которая заменит «Гранту» 05 июня 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Lada представила на ПМЭФ новый автомобиль Фото: Александр Елизаров © URA.RU Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали новый отечественный автомобиль Lada Iskra. Авто представила компания АвтоВАЗ. Отмечается, что автомобиль будет дороже Granta. Предварительная цена — около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат». Известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель. Также модель позволит выбрать минимум две коробки передач. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум ПМФЭ. Это крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие различные компании, а также представители деловой сферы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали новый отечественный автомобиль Lada Iskra. Авто представила компания АвтоВАЗ. Отмечается, что автомобиль будет дороже Granta. Предварительная цена — около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат». Известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель. Также модель позволит выбрать минимум две коробки передач. В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум ПМФЭ. Это крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие различные компании, а также представители деловой сферы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям