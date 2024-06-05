АвтоВАЗ показал на ПМЭФ новую Lada Iskra, которая заменит «Гранту»

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показали новый отечественный автомобиль Lada Iskra. Авто представила компания АвтоВАЗ. Отмечается, что автомобиль будет дороже Granta. Предварительная цена — около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает «Автостат».
Известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель. Также модель позволит выбрать минимум две коробки передач.
В настоящий момент в Санкт-Петербурге проходит ежегодный форум ПМФЭ. Это крупнейшее мероприятие, в котором принимают участие различные компании, а также представители деловой сферы.
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