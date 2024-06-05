Школа Челябинска выплатит компенсацию ученику за травму ноги

05 июня 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Мальчик упал на льду возле крыльца школы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске образовательное учреждение выплатит компенсацию ученику за травму ноги, которую он получил при падении на льду возле крыльца школы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Поскольку указанный факт произошел вследствие ненадлежащего содержания территории образовательного учреждения, прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с гимназии в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что мальчик получил травму у крыльца одной из школ Металлургического района. Он поскользнулся на наледи и упал, врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске образовательное учреждение выплатит компенсацию ученику за травму ноги, которую он получил при падении на льду возле крыльца школы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Поскольку указанный факт произошел вследствие ненадлежащего содержания территории образовательного учреждения, прокурор в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском о компенсации причиненного морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с гимназии в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что мальчик получил травму у крыльца одной из школ Металлургического района. Он поскользнулся на наледи и упал, врачи диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением.