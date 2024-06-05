За сутки ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек

ВСУ потеряли 1590 человек за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что ВС РФ в Харьковской области улучшили положение по переднему краю.
Ранее жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. Уточнялось, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов.
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