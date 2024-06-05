За сутки ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ потеряли 1590 человек за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что ВС РФ в Харьковской области улучшили положение по переднему краю.

Ранее жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. Уточнялось, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За сутки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что ВС РФ в Харьковской области улучшили положение по переднему краю. Ранее жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. Уточнялось, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...