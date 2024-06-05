Армия и оружие За сутки ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек 05 июня 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + ВСУ потеряли 1590 человек за сутки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что ВС РФ в Харьковской области улучшили положение по переднему краю. Ранее жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. Уточнялось, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За сутки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1590 человек», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что ВС РФ в Харьковской области улучшили положение по переднему краю. Ранее жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. Уточнялось, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям