31 мая 2024

На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома. Такое заявление сделал Виктор Коваленко, начальник Золочевской поселковой военной администрации, сообщают местные СМИ.

«Мы готовы принудительно эвакуировать семьи с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденска, если потребуется», — отметил Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny. Он также уточнил, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов, и пообещал предоставление финансовой и другой необходимой помощи эвакуированным.

По словам Коваленко, для тех, кто покинет зону риска, будет организована отправка к родственникам, а также возможность переезда в Харьков или Львовскую область. Эта мера является частью плана по обеспечению безопасности граждан в условиях текущей обстановки в регионе.

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Жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома. Такое заявление сделал Виктор Коваленко, начальник Золочевской поселковой военной администрации, сообщают местные СМИ. «Мы готовы принудительно эвакуировать семьи с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденска, если потребуется», — отметил Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny. Он также уточнил, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов, и пообещал предоставление финансовой и другой необходимой помощи эвакуированным. По словам Коваленко, для тех, кто покинет зону риска, будет организована отправка к родственникам, а также возможность переезда в Харьков или Львовскую область. Эта мера является частью плана по обеспечению безопасности граждан в условиях текущей обстановки в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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