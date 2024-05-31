На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

Жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома. Такое заявление сделал Виктор Коваленко, начальник Золочевской поселковой военной администрации, сообщают местные СМИ.
«Мы готовы принудительно эвакуировать семьи с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденска, если потребуется», — отметил Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny. Он также уточнил, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов, и пообещал предоставление финансовой и другой необходимой помощи эвакуированным.
По словам Коваленко, для тех, кто покинет зону риска, будет организована отправка к родственникам, а также возможность переезда в Харьков или Львовскую область. Эта мера является частью плана по обеспечению безопасности граждан в условиях текущей обстановки в регионе.
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