На Украине объявили эвакуацию на золочевском направлении под Харьковом

01 июня 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома. Такое заявление сделал Виктор Коваленко, начальник Золочевской поселковой военной администрации, сообщают местные СМИ. «Мы готовы принудительно эвакуировать семьи с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденска, если потребуется», — отметил Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny. Он также уточнил, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов, и пообещал предоставление финансовой и другой необходимой помощи эвакуированным. По словам Коваленко, для тех, кто покинет зону риска, будет организована отправка к родственникам, а также возможность переезда в Харьков или Львовскую область. Эта мера является частью плана по обеспечению безопасности граждан в условиях текущей обстановки в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям нескольких населенных пунктов на Золочевском направлении в Харьковской области рекомендовано покинуть свои дома. Такое заявление сделал Виктор Коваленко, начальник Золочевской поселковой военной администрации, сообщают местные СМИ. «Мы готовы принудительно эвакуировать семьи с детьми из Александровки, Тимофеевки и Возрожденска, если потребуется», — отметил Коваленко, передают издание «Думка» и портал Novyny. Он также уточнил, что пункты сбора будут организованы руководителями соответствующих населенных пунктов, и пообещал предоставление финансовой и другой необходимой помощи эвакуированным. По словам Коваленко, для тех, кто покинет зону риска, будет организована отправка к родственникам, а также возможность переезда в Харьков или Львовскую область. Эта мера является частью плана по обеспечению безопасности граждан в условиях текущей обстановки в регионе.