Гвинейский полузащитник покинул «Урал» после вылета из РПЛ

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Гвинейский футболист сыграл за "Урал" 52 матча
Гвинейский футболист сыграл за "Урал" 52 матча Фото:

Опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе не стал продлевать контракт с футбольным клубом "Урал" после вылета из Российской премьер-лиги. Спортсмен пришел в команду в сентябре 2022 года, рассказали в пресс-службе ФК.

"Наш клуб и гвинейский футболист не стали продлевать трудовое соглашение. Опорный полузащитник пришел в «Урал» в сентябре 2022 года, когда команда находилась на последнем месте в Премьер-лиге и помог переломить ситуацию. Он провел 52 игры за «Урал» в РПЛ и розыгрышах Кубка России, в которых отметился одним мячом", — следует из сообщения.

Перед уходом Сиссе поблагодарил президента клуба Григория Иванова, товарищей по команде, болельщиков, за поддержку на протяжении всей карьеры за "Урал". "Я тронут до глубины души и пишу эти слова от чистого сердца. Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас», — сказал полузащитник.

Ранее от продлении аренды в "Урале" отказался вратарь Илья Помазун, который играет за московский ЦСКА. За "шмелей" он сыграл 117 матчей.

ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня. Команде, несмотря на победу, не удалось завершить матч против тольяттинского «Акрона» с решающим перевесом в три мяча. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что готов к отставке из-за случившегося, если такое решение будет принято.

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Опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе не стал продлевать контракт с футбольным клубом "Урал" после вылета из Российской премьер-лиги. Спортсмен пришел в команду в сентябре 2022 года, рассказали в пресс-службе ФК. "Наш клуб и гвинейский футболист не стали продлевать трудовое соглашение. Опорный полузащитник пришел в «Урал» в сентябре 2022 года, когда команда находилась на последнем месте в Премьер-лиге и помог переломить ситуацию. Он провел 52 игры за «Урал» в РПЛ и розыгрышах Кубка России, в которых отметился одним мячом", — следует из сообщения. Перед уходом Сиссе поблагодарил президента клуба Григория Иванова, товарищей по команде, болельщиков, за поддержку на протяжении всей карьеры за "Урал". "Я тронут до глубины души и пишу эти слова от чистого сердца. Прощаясь с вами, я надеюсь, что однажды наши пути пересекутся вновь. Я люблю вас», — сказал полузащитник. Ранее от продлении аренды в "Урале" отказался вратарь Илья Помазун, который играет за московский ЦСКА. За "шмелей" он сыграл 117 матчей. ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня. Команде, несмотря на победу, не удалось завершить матч против тольяттинского «Акрона» с решающим перевесом в три мяча. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что готов к отставке из-за случившегося, если такое решение будет принято.
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