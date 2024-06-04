04 июня 2024

Депутат Госдумы сделал обзор на чебуречную в ЯНАО. Видео

Депутат Госдумы Погорелый похвалил чебуречную в отдаленном районе ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Государственной думы Погорелый оценил чебуреки в Красноселькупском районе ЯНАО
Депутат Государственной думы Погорелый оценил чебуреки в Красноселькупском районе ЯНАО Фото:

Ямальский депутат Государственной думы Дмитрий Погорелый поделился отзывом на чебуречную в Красноселькупском районе ЯНАО. Соответствующее видео политик разместил в личном telegram-канале.

«Друзья, сегодня работаю в Красноселькупе. Как и обещал, пробую красноселькупский чебурек, очень вкусно», — сказал Погорелый.

Дмитрий Погорелый находится в ЯНАО в рамках региональной недели общественных приемов. Депутат уже успел побывать в Ноябрьске и Тарко-Сале, а 6 июня будет работать в Новом Уренгое.

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Ямальский депутат Государственной думы Дмитрий Погорелый поделился отзывом на чебуречную в Красноселькупском районе ЯНАО. Соответствующее видео политик разместил в личном telegram-канале. «Друзья, сегодня работаю в Красноселькупе. Как и обещал, пробую красноселькупский чебурек, очень вкусно», — сказал Погорелый. Дмитрий Погорелый находится в ЯНАО в рамках региональной недели общественных приемов. Депутат уже успел побывать в Ноябрьске и Тарко-Сале, а 6 июня будет работать в Новом Уренгое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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