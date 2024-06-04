Депутат Государственной думы Погорелый оценил чебуреки в Красноселькупском районе ЯНАО
Ямальский депутат Государственной думы Дмитрий Погорелый поделился отзывом на чебуречную в Красноселькупском районе ЯНАО. Соответствующее видео политик разместил в личном telegram-канале.
«Друзья, сегодня работаю в Красноселькупе. Как и обещал, пробую красноселькупский чебурек, очень вкусно», — сказал Погорелый.
Дмитрий Погорелый находится в ЯНАО в рамках региональной недели общественных приемов. Депутат уже успел побывать в Ноябрьске и Тарко-Сале, а 6 июня будет работать в Новом Уренгое.
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