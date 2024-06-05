Россия увеличит число военных инструкторов в африканской Буркина-Фасо

05 июня 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения, сообщил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Буркино-Фасо увеличат количество российских инструкторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Новость по теме Как Россия развивает военное сотрудничество с Африкой: основные игроки на континенте и их интересы «Количество российских инструкторов в стране (Буркино-Фасо — прим. URA.RU) будет расти», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает РИА Новости. Он отметил, что замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 4 июня посетил страну. Кроме того, РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения. Она будет направлена на укрепление обороноспособности страны, заключил Лавров. Ранее Лавров сообщал, что Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом он высказался на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Буркино-Фасо увеличат количество российских инструкторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Количество российских инструкторов в стране (Буркино-Фасо — прим. URA.RU) будет расти», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает РИА Новости. Он отметил, что замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 4 июня посетил страну. Кроме того, РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения. Она будет направлена на укрепление обороноспособности страны, заключил Лавров. Ранее Лавров сообщал, что Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом он высказался на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки.