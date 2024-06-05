Россия увеличит число военных инструкторов в африканской Буркина-Фасо

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения, сообщил Сергей Лавров Фото:

В Буркино-Фасо увеличат количество российских инструкторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Количество российских инструкторов в стране (Буркино-Фасо — прим. URA.RU) будет расти», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает РИА Новости. Он отметил, что замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 4 июня посетил страну.

Кроме того, РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения. Она будет направлена на укрепление обороноспособности страны, заключил Лавров.

Ранее Лавров сообщал, что Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом он высказался на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки.

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В Буркино-Фасо увеличат количество российских инструкторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Количество российских инструкторов в стране (Буркино-Фасо — прим. URA.RU) будет расти», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает РИА Новости. Он отметил, что замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 4 июня посетил страну. Кроме того, РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения. Она будет направлена на укрепление обороноспособности страны, заключил Лавров. Ранее Лавров сообщал, что Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом он высказался на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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