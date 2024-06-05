Россия увеличит число военных инструкторов в африканской Буркина-Фасо

В Буркино-Фасо увеличат количество российских инструкторов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Количество российских инструкторов в стране (Буркино-Фасо — прим. URA.RU) будет расти», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает РИА Новости. Он отметил, что замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 4 июня посетил страну.
Кроме того, РФ намерена поставить Буркина-Фасо продукцию военного назначения. Она будет направлена на укрепление обороноспособности страны, заключил Лавров.
Ранее Лавров сообщал, что Россия планирует открыть посольства в Республике Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигере. Об этом он высказался на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки.
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