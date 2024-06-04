В Тюмени появится курортный район будущего

05 июня 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Тюменский замгубернатора презентовал гигантский курортный комплекс на ВДНХ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. О грандиозной задумке рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев на выставке «Россия» на ВДНХ. «Это будет 260 гектар, которые сегодня сформируют большой новый проект для будущего города миллионника. Это —большой новый курортный район», — заявил Пантелеев. По задумке, в комплекс войдет тематический парк «Древнее море Тюмени». Посетители смогут изнутри изучить море, которое существовало на территории Тюменской области 100 млн лет назад и которое сейчас находится под землей. Парк будет включать в себя будет включать в себя аквапарки, зоны отдыха, СПА и тд. В курортный район также войдет трехкилометровый двухуровневый тоннель. Первый уровень будет оснащен под зимние виды спорта (лыжи, биатлон) и будет работать круглогодично. Заниматься смогут как профессионалы, так и любители. На втором уровне тоннеля, по словам Пантелеева, будет круглогодичное лето. Там будет работать фудкорт с сибирской кухней. На территории курорта также будет расположена школа олимпийского резерва, «наукоград», десятки музеев. Там же построят торговую галлерею. Задумку планируют реализовать до 2030 года. Кластер будет расположен вокруг уже существующего центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские власти анонсировали очередной мегапроект: курортный район с морем, спортивными комплексами и термальными источниками. О грандиозной задумке рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев на выставке «Россия» на ВДНХ. «Это будет 260 гектар, которые сегодня сформируют большой новый проект для будущего города миллионника. Это —большой новый курортный район», — заявил Пантелеев. По задумке, в комплекс войдет тематический парк «Древнее море Тюмени». Посетители смогут изнутри изучить море, которое существовало на территории Тюменской области 100 млн лет назад и которое сейчас находится под землей. Парк будет включать в себя будет включать в себя аквапарки, зоны отдыха, СПА и тд. В курортный район также войдет трехкилометровый двухуровневый тоннель. Первый уровень будет оснащен под зимние виды спорта (лыжи, биатлон) и будет работать круглогодично. Заниматься смогут как профессионалы, так и любители. На втором уровне тоннеля, по словам Пантелеева, будет круглогодичное лето. Там будет работать фудкорт с сибирской кухней. На территории курорта также будет расположена школа олимпийского резерва, «наукоград», десятки музеев. Там же построят торговую галлерею. Задумку планируют реализовать до 2030 года. Кластер будет расположен вокруг уже существующего центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».