Суд потребовал закрыть городскую свалку в ХМАО из-за угрозы аэропорту

05 июня 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Городскую свалку в Нягани закроют после запуска нового полигона для отходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд ХМАО постановил закрыть городскую свалку в Нягани и сделать ее рекультивацию. В материалах суда на официальном сайте указано, что отходы привлекают стаи птиц, которые создают угрозу воздушному транспорту на расположенном рядом аэропорту. «Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к муниципальному предприятию „Чистый город“ о прекращении деятельности по утилизации и размещению отходов на объекте „Санкционированная свалка г. Нягань“. На полигоне ведется размещение и захоронение пищевых и непищевых отходов в перемешанном виде, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта Нягани, что создает угрозу возникновения катастрофы воздушного судна», — указано в документах суда. Суд постановил удовлетворить требования истца. Свалке в Нягани более 30 лет, она расположена на месте выработанного карьера. Суд установил, что объем размещенных отходов на полигоне превысил допустимые параметры еще в 2022 году. В 2023 году Няганский городской суд запретил функционирование опасной свалки, но учел, что поблизости не было площадок для хранения отходов, а строительство нового полигона власти города планируют завершить в декабре 2024 года. «Суд предоставил отсрочку о запрете эксплуатации городской свалки до 01 января 2025 года в связи с отсутствием возможности перенаправления потоков с объекта размещения отходов города Нягань на иные полигоны округа», — сообщается в материалах дела. В соответствии с решением суда в течение семи месяцев после указанной даты МП «Чистый город» должен подготовить проект рекультивации опасной свалки. Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. При повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд ХМАО постановил закрыть городскую свалку в Нягани и сделать ее рекультивацию. В материалах суда на официальном сайте указано, что отходы привлекают стаи птиц, которые создают угрозу воздушному транспорту на расположенном рядом аэропорту. «Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к муниципальному предприятию „Чистый город“ о прекращении деятельности по утилизации и размещению отходов на объекте „Санкционированная свалка г. Нягань“. На полигоне ведется размещение и захоронение пищевых и непищевых отходов в перемешанном виде, что способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта Нягани, что создает угрозу возникновения катастрофы воздушного судна», — указано в документах суда. Суд постановил удовлетворить требования истца. Свалке в Нягани более 30 лет, она расположена на месте выработанного карьера. Суд установил, что объем размещенных отходов на полигоне превысил допустимые параметры еще в 2022 году. В 2023 году Няганский городской суд запретил функционирование опасной свалки, но учел, что поблизости не было площадок для хранения отходов, а строительство нового полигона власти города планируют завершить в декабре 2024 года. «Суд предоставил отсрочку о запрете эксплуатации городской свалки до 01 января 2025 года в связи с отсутствием возможности перенаправления потоков с объекта размещения отходов города Нягань на иные полигоны округа», — сообщается в материалах дела. В соответствии с решением суда в течение семи месяцев после указанной даты МП «Чистый город» должен подготовить проект рекультивации опасной свалки. Ранее URA.RU писало, что природнадзор ХМАО заставил мэрию Нягани ликвидировать незаконную свалку отходов. При повторном осмотре территории установлен факт ликвидации захламления.