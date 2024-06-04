Врио губернатора ХМАО отправил своих замов в Нижневартовск из-за легендарного долгостроя

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отправил своих заместителей в Нижневартовск проинспектировать строительство окружной клинической больницы и доложить ему о сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом он написал в своем tg-канале.
«Поручил профильным заместителям Азату Ислаеву и Ольге Литовой совместно с представителями «Общероссийского народного фронта» оперативно выехать в Нижневартовск на строительную площадку новой окружной клинической больницы. По итогу – доложить мне о конкретной дате, когда больница откроет двери для пациентов», – написал Кухарук. Сам глава региона планирует посетить Нижневартовск на следующей неделе.
Ранее на проблемный долгострой обратил внимание Владимир Путин. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко сдать больницу в Нижневартовске за 1,5 месяца.
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