04 июня 2024

Врио губернатора ХМАО отправил своих замов в Нижневартовск из-за легендарного долгостроя

Кухарук отправил заместителей проверить строительство больницы в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук отправил своих заместителей проинспектировать строительство больницы в Нижневартовске
Кухарук отправил своих заместителей проинспектировать строительство больницы в Нижневартовске Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отправил своих заместителей в Нижневартовск проинспектировать строительство окружной клинической больницы и доложить ему о сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом он написал в своем tg-канале.

«Поручил профильным заместителям Азату Ислаеву и Ольге Литовой совместно с представителями «Общероссийского народного фронта» оперативно выехать в Нижневартовск на строительную площадку новой окружной клинической больницы. По итогу – доложить мне о конкретной дате, когда больница откроет двери для пациентов», – написал Кухарук. Сам глава региона планирует посетить Нижневартовск на следующей неделе.

Ранее на проблемный долгострой обратил внимание Владимир Путин. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко сдать больницу в Нижневартовске за 1,5 месяца.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук отправил своих заместителей в Нижневартовск проинспектировать строительство окружной клинической больницы и доложить ему о сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом он написал в своем tg-канале. «Поручил профильным заместителям Азату Ислаеву и Ольге Литовой совместно с представителями «Общероссийского народного фронта» оперативно выехать в Нижневартовск на строительную площадку новой окружной клинической больницы. По итогу – доложить мне о конкретной дате, когда больница откроет двери для пациентов», – написал Кухарук. Сам глава региона планирует посетить Нижневартовск на следующей неделе. Ранее на проблемный долгострой обратил внимание Владимир Путин. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко сдать больницу в Нижневартовске за 1,5 месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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