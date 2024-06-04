04 июня 2024

Мурашко назвал Путину сроки сдачи легендарной больницы-долгостроя в ХМАО

Путин поручил главе Минздрава сдать больницу в Нижневартовске за 1,5 месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нижневартовскую окружную клиническую больницу проектировали еще при первом губернаторе ХМАО
Нижневартовскую окружную клиническую больницу проектировали еще при первом губернаторе ХМАО Фото:

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал президенту России Владимиру Путину сроки сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске, которая строится уже более 12 лет. На правительственном совещании, посвященном здравоохранению, глава Минздрава сообщил, что в ближайшие месяц-полтора все завершится. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Практическая готовность — там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора все это завершится», — уточнил Мурашко.

Нижневартовскую больницу начали проектировать еще при первом губернаторе ХМАО Филипенко, а к строительству приступили в мае 2012 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, о чем Путину было доложено на совещании руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. Глава государства дал поручение Мурашко держать ситуацию на контроле.

Строительные работы в последнем, самом крупном, блоке А завершены. Блоки Б, В, Г, Д и Е введены в эксплуатацию ранее.

Ранее URA.RU писало, что Счетная палата и прокуратура ХМАО выявили нарушения при строительстве окружной больницы, допущенные на начальной стадии — в 2011-2013 годах. Проверка грозит вылиться в уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал президенту России Владимиру Путину сроки сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске, которая строится уже более 12 лет. На правительственном совещании, посвященном здравоохранению, глава Минздрава сообщил, что в ближайшие месяц-полтора все завершится. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля. «Практическая готовность — там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора все это завершится», — уточнил Мурашко. Нижневартовскую больницу начали проектировать еще при первом губернаторе ХМАО Филипенко, а к строительству приступили в мае 2012 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, о чем Путину было доложено на совещании руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. Глава государства дал поручение Мурашко держать ситуацию на контроле. Строительные работы в последнем, самом крупном, блоке А завершены. Блоки Б, В, Г, Д и Е введены в эксплуатацию ранее. Ранее URA.RU писало, что Счетная палата и прокуратура ХМАО выявили нарушения при строительстве окружной больницы, допущенные на начальной стадии — в 2011-2013 годах. Проверка грозит вылиться в уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...