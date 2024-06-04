Мурашко назвал Путину сроки сдачи легендарной больницы-долгостроя в ХМАО

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал президенту России Владимиру Путину сроки сдачи больницы-долгостроя в Нижневартовске, которая строится уже более 12 лет. На правительственном совещании, посвященном здравоохранению, глава Минздрава сообщил, что в ближайшие месяц-полтора все завершится. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«Практическая готовность — там пусконаладка, основное оборудование поставлено. Мы взяли на контроль по лицензированию. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора все это завершится», — уточнил Мурашко.
Нижневартовскую больницу начали проектировать еще при первом губернаторе ХМАО Филипенко, а к строительству приступили в мае 2012 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, о чем Путину было доложено на совещании руководителем исполкома ОНФ Михаилом Кузнецовым. Глава государства дал поручение Мурашко держать ситуацию на контроле.
Строительные работы в последнем, самом крупном, блоке А завершены. Блоки Б, В, Г, Д и Е введены в эксплуатацию ранее.
Ранее URA.RU писало, что Счетная палата и прокуратура ХМАО выявили нарушения при строительстве окружной больницы, допущенные на начальной стадии — в 2011-2013 годах. Проверка грозит вылиться в уголовное дело.
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