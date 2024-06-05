Житель Подмосковья собрал 17 млн рублей для нежелательной организации

В Московской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в финансировании деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Подозреваемый потратил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения.
«Подозреваемый с августа 2023 по февраль 2024 года осуществлял сбор средств для обеспечения деятельности Международного общественного движения „АллатРа“, признанного нежелательной организацией на территории РФ», — говорится в сообщении следкома, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Согласно материалам, обвиняемый собрал более 17 миллионов рублей, которые были использованы на нужды движения, включая печать и распространение агитационной газеты. В ходе следствия были проведены обыски, изъята документация и проводится установление лиц, причастных к делу.
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