Трехуровневая система контроля: чем запомнился начальник челябинского ГУ МВД Скоков

Челябинский генерал МВД Скоков уходит в отпуск и не вернется на службу

05 июня 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков отработал в органах внутренних дел почти 35 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области готовятся к смене руководства полицейского главка. Уже известно, что генерал-лейтенант Михаил Скоков написал рапорт об отставке. Какими инициативами запомнился начальник областного управления ГУ МВД — в материале URA.RU. Карьера генерала Скокова Карьера Скокова началась в Ростовской области в сентябре 1990 года. В те неспокойные времена он принял для себя решение посвятить свою жизнь защите граждан. И остался предан такому кредо. Начав с должности оперуполномоченного, Скоков довольно уверенно продвигался по службе: 1990 год — оперуполномоченный уголовного розыска Родионово-Несветайского ОВД;

1994 год — начальник отделения уголовного розыска Родионово-Несветайского ОВД;

1997 год — старший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД по Ростовской области;

2000 год — начальник отделения УБОП при ГУВД по Ростовской области в Новошахтинске;

2003 год — начальник отдела по борьбе с организованными группами и преступными сообществами, разработке лидеров преступных сообществ и «воров в законе» УБОП ГУВД по Ростовской области;

2006 год — начальник УВД по Новочеркасску

2007 год — руководитель Управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Ростовской области;

2009 год — заместитель начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области;

2012 год — начальник ГУ МВД по России по Смоленской области;

2016 год — начальник ГУ МВД по Республике Северная Осетия-Алания.

2022 год — начальник ГУ МВД по Челябинской области Инициативы Скокова в Челябинской области В Челябинской области Скоков занял место Андрея Сергеева, который, в свою очередь, отправился на место Скокова в Северную Осетию. Произошла, так сказать, рокировка генералов. Сразу же после назначения Скоков стал менять уклады челябинской полиции. Трехуровневый контроль Скоков с первого и до последнего дня на службе контролировал работу подчиненных. Каждый звонок в дежурную часть от граждан не оставался без реакции. Наряды, получив данные от диспетчера выезжали на место для предотвращения преступления. За их работой велся четкий контроль. Контроль ситуации на дорогах На особом контроле генерал держал ситуацию на дорогах области. При нем сотрудники полиции начали теснее взаимодействовать с другими экстренными службами для предотвращения аварийных ситуаций. Также генерал потребовал от ГИБДД, чтобы экипажи ДПС в вечернее и ночное время несли службу только с включенными проблесковыми маячками. Так участники движения могли заметить их и обратиться за помощью. Забота о ветеранах МВД При Скокове на постоянной основе проводились различные мероприятия, на которых чествовали ветеранов органов внутренних дел. На каждой такой встрече генерал не забывал отдать дань памяти сотрудникам, павшим при выполнении служебного долга. Также тепло Скоков относился и к семьям товарищей, заботился о них. Возрождение добровольных народных дружин Еще одной из инициатив Скокова в Челябинской области стало возрождение добровольных народных дружин. Данный вопрос он лично пролоббировал в правительстве области. По итогу, сегодня дружины оказывают помощь полицейским в охране общественного порядка. Создание новых отделов и модульных пунктов полиции При Скокове в семи муниципалитетах области открылись современные модульные пункты полиции. Граждане могут обратиться туда за помощью. Также генерал запланировал создать новый отдел полиции в микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Строительство отдела идет полным ходом. Дополнительные выплаты ППС-никам При Скокове младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы начали выплачивать ежеквартальные дополнительные выплаты. Это, в свою очередь, позволило снизить дефицит кадров в структурах. Создание программы по пресечению киберпреступлений Скоков внес неоценимый вклад в пресечение и профилактику защиты от кибермошенников. Сегодня Челябинская область является чуть ли не единственным регионом страны, где действует подобная программа. Она преследует цель совершенствовать систему профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Личный контроль преступлений Скоково запомнился тем, что лично контролировал ход расследования всех преступлений в области. Он не терпел волокиты и требовал от подчиненных оперативно и профессионально выполнять поставленные перед ними задачи. Пока не известно, кто заменит Скокова на его посту. 8 июня он уйдет в запланированный отпуск и больше не вернется на прежнее место службы. Редакция URA.RU желает генералу и дальше быть примером мужества и стойкости, с честью оберегать покой граждан. Ведь бывших офицеров не бывает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области готовятся к смене руководства полицейского главка. Уже известно, что генерал-лейтенант Михаил Скоков написал рапорт об отставке. Какими инициативами запомнился начальник областного управления ГУ МВД — в материале URA.RU. Карьера Скокова началась в Ростовской области в сентябре 1990 года. В те неспокойные времена он принял для себя решение посвятить свою жизнь защите граждан. И остался предан такому кредо. Начав с должности оперуполномоченного, Скоков довольно уверенно продвигался по службе: В Челябинской области Скоков занял место Андрея Сергеева, который, в свою очередь, отправился на место Скокова в Северную Осетию. Произошла, так сказать, рокировка генералов. Сразу же после назначения Скоков стал менять уклады челябинской полиции. Скоков с первого и до последнего дня на службе контролировал работу подчиненных. Каждый звонок в дежурную часть от граждан не оставался без реакции. Наряды, получив данные от диспетчера выезжали на место для предотвращения преступления. За их работой велся четкий контроль. На особом контроле генерал держал ситуацию на дорогах области. При нем сотрудники полиции начали теснее взаимодействовать с другими экстренными службами для предотвращения аварийных ситуаций. Также генерал потребовал от ГИБДД, чтобы экипажи ДПС в вечернее и ночное время несли службу только с включенными проблесковыми маячками. Так участники движения могли заметить их и обратиться за помощью. При Скокове на постоянной основе проводились различные мероприятия, на которых чествовали ветеранов органов внутренних дел. На каждой такой встрече генерал не забывал отдать дань памяти сотрудникам, павшим при выполнении служебного долга. Также тепло Скоков относился и к семьям товарищей, заботился о них. Еще одной из инициатив Скокова в Челябинской области стало возрождение добровольных народных дружин. Данный вопрос он лично пролоббировал в правительстве области. По итогу, сегодня дружины оказывают помощь полицейским в охране общественного порядка. При Скокове в семи муниципалитетах области открылись современные модульные пункты полиции. Граждане могут обратиться туда за помощью. Также генерал запланировал создать новый отдел полиции в микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Строительство отдела идет полным ходом. При Скокове младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы начали выплачивать ежеквартальные дополнительные выплаты. Это, в свою очередь, позволило снизить дефицит кадров в структурах. Скоков внес неоценимый вклад в пресечение и профилактику защиты от кибермошенников. Сегодня Челябинская область является чуть ли не единственным регионом страны, где действует подобная программа. Она преследует цель совершенствовать систему профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. Скоково запомнился тем, что лично контролировал ход расследования всех преступлений в области. Он не терпел волокиты и требовал от подчиненных оперативно и профессионально выполнять поставленные перед ними задачи. Пока не известно, кто заменит Скокова на его посту. 8 июня он уйдет в запланированный отпуск и больше не вернется на прежнее место службы. Редакция URA.RU желает генералу и дальше быть примером мужества и стойкости, с честью оберегать покой граждан. Ведь бывших офицеров не бывает.