«Мечел» Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды. Совет директоров предложил акционерам принять соответствующее решение.
«Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО „Мечел“ принять следующие решения. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО „Мечел“ не объявлять и не выплачивать», — отмечено в протоколе заседания совета.
В случае, если на годовом общем собрании акционеры поддержат руководство, прибыль останется нераспределенной. По итогам года она составила 6,551 млрд рублей.
В первом квартале «Мечел» увеличил производство угля на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время при сравнении с четвертым кварталом 2023 года индикатор упал на 14%. Снижение продаж коксохимической продукции в размере 21% квартал к кварталу вызвано ослаблением рыночного спроса. В компании отметили, что другим фактором, повлиявшим на результаты, стало временное сокращение потребности ЧМК в сырье. Объемы производства стали за первые три месяца текущего года достигли 758 тысяч тонн. Год назад было выпущено 906 тысяч тонн.
«Мечел» стал второй компанией холдинга, которая не настроена платить дивиденды. В мае соответствующее решение принял совет директоров ЧМК.
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