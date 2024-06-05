«Мечел» Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды

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Держатели акций «Мечела» могут остаться без дивидендов за 2023 год Фото:

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды. Совет директоров предложил акционерам принять соответствующее решение.

«Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО „Мечел“ принять следующие решения. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО „Мечел“ не объявлять и не выплачивать», — отмечено в протоколе заседания совета.

В случае, если на годовом общем собрании акционеры поддержат руководство, прибыль останется нераспределенной. По итогам года она составила 6,551 млрд рублей.

В первом квартале «Мечел» увеличил производство угля на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время при сравнении с четвертым кварталом 2023 года индикатор упал на 14%. Снижение продаж коксохимической продукции в размере 21% квартал к кварталу вызвано ослаблением рыночного спроса. В компании отметили, что другим фактором, повлиявшим на результаты, стало временное сокращение потребности ЧМК в сырье. Объемы производства стали за первые три месяца текущего года достигли 758 тысяч тонн. Год назад было выпущено 906 тысяч тонн.

«Мечел» стал второй компанией холдинга, которая не настроена платить дивиденды. В мае соответствующее решение принял совет директоров ЧМК.

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Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска не будет платить дивиденды. Совет директоров предложил акционерам принять соответствующее решение. «Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО „Мечел“ принять следующие решения. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО „Мечел“ не объявлять и не выплачивать», — отмечено в протоколе заседания совета. В случае, если на годовом общем собрании акционеры поддержат руководство, прибыль останется нераспределенной. По итогам года она составила 6,551 млрд рублей. В первом квартале «Мечел» увеличил производство угля на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время при сравнении с четвертым кварталом 2023 года индикатор упал на 14%. Снижение продаж коксохимической продукции в размере 21% квартал к кварталу вызвано ослаблением рыночного спроса. В компании отметили, что другим фактором, повлиявшим на результаты, стало временное сокращение потребности ЧМК в сырье. Объемы производства стали за первые три месяца текущего года достигли 758 тысяч тонн. Год назад было выпущено 906 тысяч тонн. «Мечел» стал второй компанией холдинга, которая не настроена платить дивиденды. В мае соответствующее решение принял совет директоров ЧМК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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