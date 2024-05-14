Челябинский металлургический комбинат отказался платить дивиденды за 2023 год

14 мая 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

По итогам 2023 года акционеры ЧМК могут не досчитаться дивидендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующее решение принято 14 мая в ходе заседания. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧМК“ принять следующие решения. Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — отмечено в протоколе заседания. В июне 2023 года акционеры прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год. В то же время в первом квартале 2024 год предприятие показало лучший результат, чем годом ранее. В результате работы чистый убыток снизился в четыре раза, достигнув 1,364 млрд рублей. В сентябре 2023 года ЧМК удалось достичь мирового соглашения с Газпромбанком. Комбинат получил рассрочку по уплате задолженности перед финансовой организацией, часть обязательств была списана. На протяжении года продолжался процесс, в ходе которого банк пытался взыскать с ЧМК 11,9 млрд рублей долга. Суд первой инстанции инициатор спора выиграл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет директоров Челябинского металлургического комбината (ЧМК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Соответствующее решение принято 14 мая в ходе заседания. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧМК“ принять следующие решения. Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — отмечено в протоколе заседания. В июне 2023 года акционеры прислушались к совету директоров и оказались от дивидендов за 2022 год. По итогам 2023 года чистая прибыль ЧМК сократилась в девять раз. Согласно данным отчета аудиторского заключения, показатель составил 1,6 млрд против 14,6 млрд за 2022 год. В то же время в первом квартале 2024 год предприятие показало лучший результат, чем годом ранее. В результате работы чистый убыток снизился в четыре раза, достигнув 1,364 млрд рублей. В сентябре 2023 года ЧМК удалось достичь мирового соглашения с Газпромбанком. Комбинат получил рассрочку по уплате задолженности перед финансовой организацией, часть обязательств была списана. На протяжении года продолжался процесс, в ходе которого банк пытался взыскать с ЧМК 11,9 млрд рублей долга. Суд первой инстанции инициатор спора выиграл.