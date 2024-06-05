Названа самая низкая цена новой Lada Iskra

Цены на Lada Iskra начнутся от одного миллиона рублей

Lada Iskra запустят в продажу в 2025 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый бюджетный вариант новой Lada Iskra будет стоить в районе миллиона рублей. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Стоимость новой Lada Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1—1,2 млн рублей», — приводит ТАСС слова Соколова. Компания рассчитывает продавать от 70 до 100 тысяч моделей авто в первые годы запуска. Первые продажи ожидаются на рубеже I и II кварталов 2025 года.

Новую модель LADA презентовали 5 июня на площадке ПМЭФ-2024. В производство и разработку было вложено 23 миллиарда рублей.