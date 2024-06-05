Названа самая низкая цена новой Lada Iskra

Цены на Lada Iskra начнутся от одного миллиона рублей
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Презентация Лада-Веста. Челябинск., логотип, лада
Lada Iskra запустят в продажу в 2025 году Фото:

Самый бюджетный вариант новой Lada Iskra будет стоить в районе миллиона рублей. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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Как выглядит новая LADA Iskra и когда поступит в продажу. Видео

«Стоимость новой Lada Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1—1,2 млн рублей», — приводит ТАСС слова Соколова. Компания рассчитывает продавать от 70 до 100 тысяч моделей авто в первые годы запуска. Первые продажи ожидаются на рубеже I и II кварталов 2025 года.

Новую модель LADA презентовали 5 июня на площадке ПМЭФ-2024. В производство и разработку было вложено 23 миллиарда рублей.

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Самый бюджетный вариант новой Lada Iskra будет стоить в районе миллиона рублей. Об этом сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. «Стоимость новой Lada Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1—1,2 млн рублей», — приводит ТАСС слова Соколова. Компания рассчитывает продавать от 70 до 100 тысяч моделей авто в первые годы запуска. Первые продажи ожидаются на рубеже I и II кварталов 2025 года. Новую модель LADA презентовали 5 июня на площадке ПМЭФ-2024. В производство и разработку было вложено 23 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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