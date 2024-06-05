Челябинка подала в суд на гимназию, в которой затравили ее дочь, пинали и издевались

Жительница Челябинска подала в суд на гимназию, в которой затравили ее 10-летнюю дочь, одноклассники пинали и издевались над девочкой. В результате школьницу пришлось перевести в другую школу.
«Школа до сих пор заявляет, что этот момент не был подтвержден, хотя на родительском собрании все слушали разговор об этом. Там были учитель, заместитель директора и педагог-психолог. Все это слышали, но теперь дружно утверждают, что этот факт не подтвержден», — рассказала мама девочки, которую обижал весь класс, передает «Пчела. ньюс».
В новую гимназию девочка перешла во втором классе после переезда из-за развода родителей. В новом образовательном учреждении девочка была чужой. Школьницу постоянно толкали и обзывали. Сначала мама предлагала девочке не придавать этому особого значения.
В один из дней школьнице поставили подножку, а когда она упала, накинулись и начали пинать, чтобы она не смогла встать. И такой случай проигнорировало руководство гимназии. Потом маме и вовсе намекнули, что в этой гимназии у нее учатся еще два ребенка. После этого мама девочки вынуждена была перевести дочь в другую школу. Только за полгода обучения в другом месте она получила диплом «Мисс очарование класса», а годовые оценки пятерки и немного четверок.
Но бывшие одноклассники не захотели забывать о своей жертве, начали преследовать и поджидать ее на улице, запрещать даже ходить мимо гимназии. Недавно семья пообщалась с участковым и написала заявление в суд на гимназию. Женщина хочет, чтобы образовательное учреждение компенсировало моральный вред.
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