Первоначальный взнос по ипотеке начинается от 15,01%
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь минимальная ставка составляет 18,2%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России. URA.RU приводит актуальную информацию о базовых процентных ставках по ипотеке на июнь 2024 года.
Сбербанк
- Ставка на ипотеку в новостройках и на вторичное жилье — от 18,2%;
- Военная ипотека — от 17,6%;
- Рефинансирование ипотеки — от 18,2%;
- Коммерческая ипотека — от 19,7%;
- Ипотека без первоначального взноса — от 19%.
Альфа-Банк
- Первичное и вторичное жилье — 17,49%;
- Готовое жилье — 17,09%.
ВТБ
- Первичное и вторичное жилье — от 17,60%;
- Кредит под залог недвижимости — 19,1%;
- Дальневосточная и арктическая ипотека — 2%;
- Ипотека для военных — 17,1%.
Совкомбанк
- Первичный рынок — от 15,01%;
- Недвижимость на вторичном рынке — 10, 99%;
- Ипотека с господдержкой — 5,99%.
Т-банк
- Ипотека на новостройки — от 16,4%;
- На вторичное жилье — от 16,4%;
- Семейная ипотека на новостройки по льготной ставке — от 5,7%.
Ставки на первичное жилье в российских банках
Ставки на вторичное жилье в российских банках
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