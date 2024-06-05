Какие ставки по ипотеке в банках России. Инфографика

Сбер повысил ипотечные ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоначальный взнос по ипотеке начинается от 15,01%
Первоначальный взнос по ипотеке начинается от 15,01% Фото:

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь минимальная ставка составляет 18,2%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России. URA.RU приводит актуальную информацию о базовых процентных ставках по ипотеке на июнь 2024 года. 

Сбербанк

  • Ставка на ипотеку в новостройках и на вторичное жилье — от 18,2%;
  • Военная ипотека — от 17,6%;
  • Рефинансирование ипотеки — от 18,2%;
  • Коммерческая ипотека — от 19,7%;
  • Ипотека без первоначального взноса — от 19%.

Альфа-Банк

  • Первичное и вторичное жилье — 17,49%;
  • Готовое жилье — 17,09%.

ВТБ

  • Первичное и вторичное жилье — от 17,60%;
  • Кредит под залог недвижимости — 19,1%;
  • Дальневосточная и арктическая ипотека — 2%;
  • Ипотека для военных — 17,1%. 

Совкомбанк

  • Первичный рынок — от 15,01%;
  • Недвижимость на вторичном рынке — 10, 99%;
  • Ипотека с господдержкой — 5,99%. 

Т-банк

  • Ипотека на новостройки — от 16,4%;
  • На вторичное жилье — от 16,4%;
  • Семейная ипотека на новостройки по льготной ставке — от 5,7%. 
Ставки на первичное жилье в российских банках
Ставки на первичное жилье в российских банках
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Ставки на вторичное жилье в российских банках
Ставки на вторичное жилье в российских банках
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Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Теперь минимальная ставка составляет 18,2%. Выросла и процентная ставка в крупных банках России. URA.RU приводит актуальную информацию о базовых процентных ставках по ипотеке на июнь 2024 года.  Сбербанк Альфа-Банк ВТБ Совкомбанк Т-банк
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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